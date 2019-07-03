Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куда пропали воробьи из Москвы 

Рамблер 3 июля 2019
Птицы — наши друзья! Эту простую истину многие помнят со времен школы, а некоторые пошли дальше и подкармливают птичек семечками, крошками и зерном. Неравнодушные любители птиц заметили, что в столице становится все меньше воробьев, а на угощение слетаются в основном голуби.
Столица перестраивается и хорошеет с каждом днем, в городе практически не осталось необлагороженных парков и скверов, везде разбиты клумбы, уложены рулонные газоны и красивая плитка. Для людей — рай! А вот воробьям становится нечего есть. Птицы выкармливают свое потомство червяками и личинками, которых находят в земле, однако в рулонных газонах они практически не заводятся. Кроме того, подросшую траву регулярно стригут, а осенью убирают всю листву. В результате почва становится довольно бедной, в таких условиях насекомые и беспозвночные не могут размножаться, а воробьям нечем кормить птенцов — потомство гибнет.
Другая причина — новая застройка. Все больше зданий из стекла и бетона, которые совершенно не подходят воробьям для укрытия, а тем более для обустройства гнезд. Из-за этого популяция городских воробьев неуклонно снижается.
Помочь птицам можно, если не забывать наполнять кормушки семечками и зернами не только зимой, но и в остальные сезоны. А кроме того, можно устраивать для птиц домики — в скворчниках могут жить не только скворцы, но и воробьи, и синицы.
Комментарии60
Места , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как из СССР угнали секретный самолет-истребитель5
В Китае мужчинам запретят ходить с голым пузом
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых25
Первое издание «Евгения Онегина» уйдет с молотка
Как устроен городок ОМОНа в Москве21
Видео
01:07
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых
Люди
03:30
Трогательная фотография со львом оказалась обманом
Безумный мир
06:07
Как пользоваться электроникой во время грозы
Вещи
01:04
В милого котенка вселился демон
Безумный мир
02:44
Легенды о «проклятых» вещах
Вещи
05:06
Бортпроводник устроил шоу вместо инструктажа
Люди
01:53
Парапланерист снял собственное фиаско
Безумный мир
00:52
Человечеству придется привыкнуть к аномальной жаре
Места
03:03
На что способен пограничный пес-акробат
Безумный мир
00:41
«Синтоловый качок» умоляет о деньгах на операцию
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение