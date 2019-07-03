Куда пропали воробьи из Москвы

Птицы — наши друзья! Эту простую истину многие помнят со времен школы, а некоторые пошли дальше и подкармливают птичек семечками, крошками и зерном. Неравнодушные любители птиц заметили, что в столице становится все меньше воробьев, а на угощение слетаются в основном голуби.

Столица перестраивается и хорошеет с каждом днем, в городе практически не осталось необлагороженных парков и скверов, везде разбиты клумбы, уложены рулонные газоны и красивая плитка. Для людей — рай! А вот воробьям становится нечего есть. Птицы выкармливают свое потомство червяками и личинками, которых находят в земле, однако в рулонных газонах они практически не заводятся. Кроме того, подросшую траву регулярно стригут, а осенью убирают всю листву. В результате почва становится довольно бедной, в таких условиях насекомые и беспозвночные не могут размножаться, а воробьям нечем кормить птенцов — потомство гибнет.

Другая причина — новая застройка. Все больше зданий из стекла и бетона, которые совершенно не подходят воробьям для укрытия, а тем более для обустройства гнезд. Из-за этого популяция городских воробьев неуклонно снижается.

Помочь птицам можно, если не забывать наполнять кормушки семечками и зернами не только зимой, но и в остальные сезоны. А кроме того, можно устраивать для птиц домики — в скворчниках могут жить не только скворцы, но и воробьи, и синицы.