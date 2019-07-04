Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда птица-медоуказчик приводит в логово льва 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Derek Keats/Flickr
Маленькая птичка из отряда дятлообразных может оказаться весьма мстительной. Птица-медоуказчик, которую также называют медоведом, индикатором и пчелиной кукушкой, распространена в Африке и любит пчелиный воск. Мало кто из птиц и животных может похвастаться способностью переваривать воск, но в желудочно-кишечном тракте маленькой птички живут специальные бактерии, помогающие переваривать этот продукт.
Медоуказчик умеет находить пчелиные гнезда, но разрушить их ему не по силам. Для этой "черной" работы хитрая птица использует животных и даже людей. Медоуказчик нередко работает в паре с медоедом, с его жесткой шерстью и толстой шкурой укусы пчел не страшны, а воск его совсем не интересует.
Wikimedia
Способность птицы находить пчел используют местные жители, для которых мед — настоящее лакомство. Обычно медоуказчики активны утром и вечером, они всячески привлекают к себе внимание людей и животных — поют и шуршат крыльями. А когда на них наконец обращают внимание, показывают дорогу к меду.
Человек, воспользовавшийся услугами медоуказчика, должен обязательно оставить небольшую часть добычи птице. В Африке верят, что если этого не сделать, мстительный медоуказчик в следующий раз приведет человека не к пчелам, а львам.
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых25
Первое издание «Евгения Онегина» уйдет с молотка
Как устроен городок ОМОНа в Москве17
В милого котенка вселился демон
Ученые отследили источник сигнала из космоса
Видео
01:07
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых
Люди
03:30
Трогательная фотография со львом оказалась обманом
Безумный мир
06:07
Как пользоваться электроникой во время грозы
Вещи
01:04
В милого котенка вселился демон
Безумный мир
02:44
Легенды о «проклятых» вещах
Вещи
05:06
Бортпроводник устроил шоу вместо инструктажа
Люди
01:53
Парапланерист снял собственное фиаско
Безумный мир
00:52
Человечеству придется привыкнуть к аномальной жаре
Места
03:03
На что способен пограничный пес-акробат
Безумный мир
00:41
«Синтоловый качок» умоляет о деньгах на операцию
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение