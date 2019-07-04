Когда птица-медоуказчик приводит в логово льва

Маленькая птичка из отряда дятлообразных может оказаться весьма мстительной. Птица-медоуказчик, которую также называют медоведом, индикатором и пчелиной кукушкой, распространена в Африке и любит пчелиный воск. Мало кто из птиц и животных может похвастаться способностью переваривать воск, но в желудочно-кишечном тракте маленькой птички живут специальные бактерии, помогающие переваривать этот продукт.

Медоуказчик умеет находить пчелиные гнезда, но разрушить их ему не по силам. Для этой "черной" работы хитрая птица использует животных и даже людей. Медоуказчик нередко работает в паре с медоедом, с его жесткой шерстью и толстой шкурой укусы пчел не страшны, а воск его совсем не интересует.

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Способность птицы находить пчел используют местные жители, для которых мед — настоящее лакомство. Обычно медоуказчики активны утром и вечером, они всячески привлекают к себе внимание людей и животных — поют и шуршат крыльями. А когда на них наконец обращают внимание, показывают дорогу к меду.

Человек, воспользовавшийся услугами медоуказчика, должен обязательно оставить небольшую часть добычи птице. В Африке верят, что если этого не сделать, мстительный медоуказчик в следующий раз приведет человека не к пчелам, а львам.