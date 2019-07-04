Кулинарная битва блогеров при поддержке Mastercard

3 июля 2019 года в Москве в Novikov School на Якиманке прошел тематический вечер, посвященный запуску новой летней кампании Мastercard «Путешествия и Развлечения». Рассказать о сезонных коллекциях предложений для держателей премиальных карт в Mastercard решили оригинальным способом.

Компания организовала кулинарную битву между популярными food & travel и lifestyle-блогерами. В рамках этого противостояния Mastercard представила предложения и привилегии для разнообразных вариантов летнего отпуска и досуга — пакеты «Путешествуйте вместе с Mastercard» и «Наслаждайтесь летом в городе вместе с Mastercard».

«Главная цель летней кампании Mastercard — обеспечить обладателю премиальной карты ряд увлекательных возможностей при любом выборе. Отправится ли человек в путешествие или предпочтет остаться в городе, компания поддержит его решение самыми интересными предложениями», — комментирует Анна Козловская , вице-президент по коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.

Пакет « Путешествуйте вместе с Mastercard » предоставляет держателям премиальных карт Mastercard скидки и привилегии во время поездок по России и за рубежом (cashback в размере 8% от стоимости проживания или аренды на booking.com и др.). Если же держатель премиальной карты не планирует уезжать или уже вернулся из путешествия, интересно обратить внимание на пакет « Наслаждайтесь летом в городе вместе с Mastercard », в который включены скидки в изысканных ресторанах, специальные предложения для посещения театров, кино, музыкальных фестивалей, лекториев и мастер-классов (включая скидки до 15% на авторскую кухню в ресторанах NOVIKOV GROUP).

Полезными советами о том, как наиболее выгодно и удобно организовать досуг во время путешествий, интересно и со вкусом провести лето в городе делились и популярные блогеры, ставшие участниками кулинарной битвы.

Mastercard

За победу в соревновании по высокому кулинарному искусству сражались две команды популяных блогеров: «Развлечения» под руководством Маши Кравцовой @marikakravtsova, и «Путешествия» возглавила Диля Долинская @dilyaya. Команда Марики представила блюдо «Развлечения»: зеленые тако с запеченными /жареными креветками с острым манго и сладким чили. Команда Дили — блюдо «Путешествия»: цыпленок с морковью конфи с соусом из инжира и соусом из чернослива с демиглас.

Также всем присутствующим выпал шанс поучаствовали в мастер-классе от шефа и ресторатора Лары Кацовой, которая поделилась рецептами ленивой шавермы и бесподобного Лабане с оливками и травами. Специальными гостями жюри стала основатель Лаура Джугелия и Екатерина Библова, отметившие изящество концепции и слаженность работы команды в процессе приготовления сложных блюд.

Формат кулинарной битвы позволил участникам не только получить удовольствие от процесса совместного приготовления интересных блюд, но и прийти к общему мнению. Неважно, что вы выберете — летнее путешествие или городские развлечения, Mastercard поддерживает пользователей карт в их стремлениях и постоянно предлагает новые возможности и удобные решения.

Подробнее со всеми предложениями Mastercard можно познакомиться здесь

Mastercard

Mastercard Бесценные Города

Программа Mastercard Бесценные Города предоставляет уникальные привилегии и дарит бесценные впечатления держателям карт Mastercard в 40 городах и 45 странах. В России привилегии программы доступны в 32 крупнейших городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи. Уникальные предложения Mastercard Бесценные Города представлены в четырех категориях: развлечения, гастрономия, путешествия, покупки и услуги. В программе участвуют более 150 партнеров, среди них такие знаковые места, как Большой театр, Мариинский театр, МАММ, кинотеатр Пионер, Электротеатр Станиславский, рестораны Ginza Project. Воспользоваться предложениями программы можно по всему миру: в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Милане и других городах. Среди зарубежных партнеров — Каннский и Венецианский кинофестивали, Disneyland® Paris и многие другие.

Узнать обо всех действующих предложениях и стать участником программы Mastercard Бесценные Города можно на сайте программы. Следить за новостями Mastercard и первыми узнавать о свежих предложениях можно, вступив в официальную группу в социальной сети www.facebook.com/Mastercardrussia

Mastercard

Novikov School (ранее Chefshows by Novikov)

Novikov School (ранее Chefshows by Novikov) создана в 2016 году и сегодня является крупнейшей в России школой в области кулинарного искусства для любителей и профессионалов и школой ресторанного менеджмента. Масштабная образовательная платформа объединяет две формы обучения: онлайн-школу с видео-уроками от ресторанных поваров и традиционную очную систему преподавания.

Проект работает в нескольких направлениях: кулинарные курсы для любителей и профессионалов, повышение квалификации поваров, школа ресторанного менеджмента, лекции и круглые столы на тему гастрономии, кулинарные мастер-классы и ужины с шеф-поварами, дегустации, а также детские занятия в партнерстве с Disney , подростковые курсы и проведение мероприятий.

На данный момент выпускниками курсов школы стали более 2000 человек по самым разным направлениям, а на мероприятиях побывало более 10 000 человек.