Объявлен состав артистов live-сцены Alfa Future People 2019

Крупнейший российский фестиваль электронной музыки Alfa Future People, который пройдёт под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, продолжает расширять свои внутренние границы и наводить мосты между музыкальными мирами: объявлен состав участников live-сцены, одной из новинок этого года.

Обычно считается, что музыку, придуманную без помощи гитарно-барабанного инструментария, играть живьём невозможно — разве что умело сводить пластинки и треки в рамках диджейских сетов.

Новая сцена AFP создана для того, чтобы развеять у российских слушателей это утверждение. Основой лайн-апа здесь станет хип-хоп — стиль, уже далеко не первый год стирающий (выдуманную, на самом деле) границу между «живой» и «электронной» музыкой.

На сцену поднимутся такие артисты, как воспитанники Оксимирона Markul и Thomas Mraz, стокгольмский герой молодых рэперов всего мира Yung Lean, футурист-кудесник из Сибири Pixelord, уфимский хип-хоп-герой i61, петербуржец sp4k, самарец Семён Лисейчев, выступающий под псевдонимом MC Сенечка, ритуальные рейверы Bad Zu, изобретатель жанра weedwave из Тамбова Захар Бравиков (он же Summer of Haze) и великолепная Карина Истомина , диджей-сеты которой неизменно сотрясают танцполы по всей России.

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Ключевым хедлайнером сцены станет, разумеется, Yung Lean. В свои 22 года уроженец Минска Юнатан Леандер Хостад может похвастаться несколькими весьма впечатляющими карьерными виражами. Начав свою карьеру в Стокгольме, куда родители перевезли его в трёхлетнем возрасте, Хостад стал звездой всего в 16. Случилось это после того, как клип на его песню «Ginseng Strip 2002» стал вирусными и набрал шесть миллиардов просмотров в YouTube. Удачное сочетание танцевального ритма и модного атмосферного клауд-рэпа сделали свое дело. И нет ничего удивительного в том, что всего год спустя Yung Lean уже колесил по Европе и Северной Америке. В 2015-м он впервые прибыл в Россию. На AFP он приезжает в статусе мировой звезды и народного любимца, так что будет жарко.

Лейбл Оксимирона Booking Machine не мог не отметиться на такой большом хип-хоп мероприятии, потому прислал сразу двух артистов. Первый — такой же как и его шеф лондонский эмигрант Марк Маркул (выступающий под соответствующим псевдонимом Markul). Он уже успел наделать шума не только совместным с Окси треком и клипом «Fata Morgana», но и сформировать собственную фан-базу. За псевдонимом Thomas Mraz скрывается уроженец Уфы Алмас Гатауллин — мастер медового современного r’n’b. На live-сцене AFP он будет отвечать за лирическое настроение.

Любопытно, что здесь же выступит и бывший коллега Алмаса по объединению Dopeclvb по прозвищу i61, который специально для AFP приготовил особенную программу — первое выступление проекта ANGELWAVE, в котором компанию ему составит загадочная певица, имя которой пока не называется.

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Другим направлением сцены станет, разумеется, электронная музыка. Здесь главный герой — сибиряк Алексей Девянин, он же Pixelord, соединяющий в своих треках мозголомный IDM в духе Aphex Twin и «мечтательные» синтезаторы, уносящие прочь с этой планеты. Компанию Девянину составят столь же медитативный проект Summer of Haze и дуэт Bad Zu, соединяющий лютый рейв и психоделические этно-мотивы.

Напомним, что добраться до AFP теперь еще проще, и поможет в этом богатая туристическая инфраструктура, развернутая в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе работает международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет немногим больше (4-6 часов в зависимости от транспортной ситуации). На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, локерами, станциями подзарядки гаджетов и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками.

Жить в кемпинге при этом совсем не обязательно — если хочется городского комфорта, можно базироваться в многочисленных отелях Нижнего Новгорода (в городе самый большой гостиничный фонд в стране после Москвы и Петербурга), а путь на электричке из города в поселок Большое Козино (станция находится в шаговой доступности от фестиваля) займет всего 40 минут.