Россияне увидят последнее лунное затмение

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Россияне увидят последнее затмение на ближайшие 6 лет 

Рамблер 8 часов назад
Россиянам удастся увидеть частное лунное затмение ночью с 16 на 17 июля.
Интересно, что такое астрологическое событие станет последним лунным затмением, на которое удастся посмотреть россиянам в европейской части страны вплоть до 2025 года.
Частное лунное затмение происходит, когда луна только частично попадает под тень Земли.
«Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года», — пояснила Маария Смирнова, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария.
Отметим, что частное затмение 16-17 июля будет видно лучше всего на Северном Кавказе и в Крыму.
Места , Видео
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