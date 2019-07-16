Россияне увидят последнее лунное затмение

Россияне увидят последнее затмение на ближайшие 6 лет

Россиянам удастся увидеть частное лунное затмение ночью с 16 на 17 июля.

Интересно, что такое астрологическое событие станет последним лунным затмением, на которое удастся посмотреть россиянам в европейской части страны вплоть до 2025 года.

Частное лунное затмение происходит, когда луна только частично попадает под тень Земли.

«Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года», — пояснила Маария Смирнова, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария.

Отметим, что частное затмение 16-17 июля будет видно лучше всего на Северном Кавказе и в Крыму.