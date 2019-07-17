В Узбекистане нашли руины древней Александрии Оксианской

Археологи Узбекистана установили местонахождение древнего города, основанного Александром Македонским во время похода в Трансоксиану (ныне — территория Центральной Азии).

Речь идет об Александрии Оксианской, о которой писал в своих трудах древнегреческий историк и географ Птолемей.

По мнению ученых, город находился на берегу Амударьи (в древности — Окс) на месте городища Кампыртепа.

Это один из древнейших археологических памятников на территории страны, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Развалины протянулись на четыреста метров вдоль побережья. Поселение состояло из главной крепости, окруженной рвом, «нижнего» города за крепостной стеной и незащищенного пригорода.

Ученые изучили три древних городища и пришли к выводу, что лишь в Кампыртепе сохранились свидетельства основания крупного поселения с развитой градостроительной структурой и мощными укреплениями.

Очевидно, это и была Александрия.

Археологи обнаружили на данном участке хорошо сохранившиеся слои разных эпох: раннеэллинистической, греко-бактрийской и кушано-юэчжийской.

Находки позволяют предположить, что в Кампыртепе в течение нескольких сотен лет соседствовали различные культы и религии, от зороастрийцев до буддистов до почитателей бога Зевса.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане обнаружили уникальное зороастрийское резное панно.