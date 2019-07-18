Названы самые загрязненные города России

Названы города России с самым опасным воздухом

Организация Greenpeace провела экологическое исследование, в ходе которого выяснила, в каких городах в воздухе содержится больше всего диоксида азота. Диоксид азота (NO2) — токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии, увеличивает риск хронических заболеваний, понижает иммунитет человека. Сильнее всего на состояние воздуха в городах влияет количество автотранспорта. Поэтому в России наиболее загрязненным воздух предсказуемо оказался в Москве. Здесь концентрация диоксида азота составила 0,78 еД. Низким уровнем считается загрязненность в 0,0-0,2 еД, средним — 0,2-0,4 еД.

На втором месте этого антирейтинга — Санкт-Петербург (0,38 еД). Челябинск (0,38 еД) и Новосибирск (0,26 еД) заняли третью и четвертую строчку по загрязненности воздуха соответственно. На пятом месте среди городов России, воздухом в которых особенно опасно дышать, расположился Красноярск (0,31еД). В список самых загрязненных городов России также вошли Омск и Уфа.