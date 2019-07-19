На спутнике Сатурна заметили загадочные курганы

Космический аппарат Cassini сгорел в атмосфере планеты Сатурн в сентябре 2017 года, но ученые до сих пор продолжают анализировать данные, собранные им в течение 20-летней миссии.

Недавно на снимках Титана, самого крупного спутника газового гиганта, обнаружили необычные кольцеобразные курганы.

Предыдущие исследования показали, что на Титане есть водоемы с жидкостью, правда, это не вода, а расплавленный метан, сообщает Icarus.

Большинство таких «озер» представляет собой конусообразные впадины с относительно ровной поверхностью, глубиной до 600 метров и диаметром около километра.

«Формирование озер Титана и их окружающие особенности остаются открытым вопросом», — подчеркнули представители ЕКА (Европейское космическое агентство).

В ходе последнего исследования ученые обратили внимание на курганы, которые простирались на десятки километров от береговой линии и полностью замыкались вокруг озер.

При этом подобные образования возникали только в полярных областях.

Сотрудники ЕКА объединили спектральные и радиолокационные данные Cassini, чтобы изучить пять областей вокруг Северного полюса Титана. Расположенные там озера имели площадь от 30 до 670 квадратных километров и были полностью окружены валами высотой от 200 до 300 метров, которые простирались от периметра озера на 30 километров.

Оказалось, что валы имеют другой состав, нежели окружающая их поверхность. Вероятно, они не созданы из водяного льда, а насыщены органическими элементами.

Ученые предположили, что образование таких «кругов» может быть связано с подземными полостями, одни из которых заполнены грунтовой водой, а другие остаются пустыми. По другой версии, курганы возникли, когда поверхность полюса являлась расплавленной и мягкой.

По словам авторов исследования, окончательно разрешить загадку позволит новая научная миссия на Титан. Так, NASA планирует отправить аппарат Dragonfly к спутнику Сатурна в 2020-х годах.

Ранее сообщалось, что на Титане обнаружили огромную ледяную стену.