Город с населением, которое живет в одном доме

На Аляске существует небольшой городок Уиттиер. Он примечателен тем, что почти все его население проживает в одном 14-этажном доме.

В послевоенное время в здании находилась военно-морская база, которая обосновалась около пролива Принца Вильгельма. Так было до 1964 года, пока все жилые домики местных жителей не смыло 13-метровое цунами. На месте Уиттиера остались руины. Многоэтажную базу удалось быстро восстановить, но военные решили переместиться после случившегося. Тогда большой дом оккупировали местные жители.

Сейчас в высотке не только живут. Внутри нее, как во многих небоскребах, развита целая инфраструктура: магазины, полицейский участок, клиника, церковь, спортзал и многое другое. По данным последней переписи населения, в многоэтажке Begich Towers проживает 220 человек.

wikipedia.org

Для школьников был построен тоннель, который ведет к ближайшему учебному заведению. В этом месте часто бывает снежная и дождливая погода. Для того, чтобы добраться к Уиттиеру, нужно проехать через платный тоннель, растянувшийся на три километра. Там же курсирует поезд.

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Как пишут опытные путешественники, местные жители очень дружелюбны к туристам. Они радуются, когда в их город приезжают незнакомцы, много рассказывают о его истории. Кроме того, они сами водят экскурсии и предлагают остаться, поселившись в одном из номеров, которые тоже есть в высотке.