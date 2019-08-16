Ученые нашли затерянную часть древней Земли

В недрах Земли найдены признаки древнего резервуара магмы, возраст которого близок к возрасту Луны. Такое открытие сделали ученые Австралийского национального университета.

Они изучили 23 образца сверхглубоких алмазов, которые оказались на поверхности после мощных извержений вулканов. Специалисты проанализировали изотопный состав гелия, содержащийся в этих алмазах.

Оказалось, что состав изотопов похож на состав газов, которые существовали еще до столкновения Земли и Луны. Выяснилось, что в недрах находился резервуар с древним веществом, которое не изменялось около четырех миллиардов лет.