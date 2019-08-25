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Криминальные города России с атмосферой «лихих 90-х» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
90-е в России были действительно разрушительным временем. Тогда в городах появлялись преступные группировки, а уровень преступности только рос. И пока некоторые думают, что это время уже позади, в городах России такой способ заработка до сих пор процветает.

Пермь

Не зря сериал "Реальные пацаны" рассказывает о жизни "гопников" из Перми. Согласно статистике, именно там происходит больше всего краж и преступлений. Кроме того, правоохранительные органы утверждают, что большинство преступников — молодежь и подростки, которые пытаются улучшить свое финансовое положение. Полиция пытается с этим бороться, но пока безуспешно.

Новокузнецк

Этот город в Кемеровской области буквально застрял в 90-х. По последним данным в Новокузнецке действует более пяти преступных группировок, которые занимаются грабежом и продажей запрещенных веществ. Полиция знает об этом, но у правоохранительных органов пока не получается устранить этих личностей. На данный момент борьба с продажей таких веществ — приоритет по безопасности в городе.

Волгоград

Этот город редко появлялся в криминальных сводках. Благодаря местным красотам и достопримечательностям его очень полюбили туристы. Однако со второй половины 2018 года там внезапно вырос уровень криминала: появились преступные группировки, промышляющие мошенничеством, увеличилась статистика краж и грабежей.
Комментарии4
Места , МВД
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