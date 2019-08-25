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Какие города в России построены каторжанами 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Рабский, подневольный труд в России имел много обличий. Помимо "классического рабства" — крепостничества, для различных работ часто использовался труд заключенных. В 1930-1940-е годы труд заключенных применялся особенно широко в печальном знаменитом ГУЛАГе — системе управления сталинскими лагерями для заключенных, которые выросли, как грибы, по всей стране. Сталинские заключенные строили Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Сусуман, Зирянку, Находку и Усть-Омчуг на Дальнем Востоке; Тайшет, Воркуту, Норильск, Игарку в Сибири; Дубну, Кандалакшу, Кировск, Североморск, Магнитогорск в европейской части страны. В других городах, включая Москву, заключенными строились различные объекты жилого и иного назначения (например, здание Московского университета).
В 19-ом веке в Сибири ссыльные декабристы-каторжане также приняли участие в строительстве городов. Муравьев, сосланный в Иркутск, благоустроил центр города. Большая часть декабристов оказалась сослана в Читинский острог. Сегодня жители Читы рассказывают приезжим, что центр Читы своими прямыми улицами сильно напоминает Санкт-Петербург потому, что так его спроектировали сосланные сюда петербуржцы.
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Места , МГУ
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