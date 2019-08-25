Как земляне будут изучать Луну изнутри

Европейское космическое агентство предложило использовать пещеры на Луне для организации колоний на естественном спутнике Земли. Но для этого их надо сначала найти и исследовать. Для этого космическое ведомство объявило конкурс. Любой желающий может прислать свою идею о том, как найти и изучить лунные пещеры. О том, на какой стадии находятся исследования и начнется ли колонизация Луны с обустройства пещер — в материале «360».

Лунные пещеры

Поверхность Луны за несколько десятилетий спутниковых миссий изучена достаточно хорошо. Но сегодня ученых интересует природа пещер естественного спутника Земли. В мантии Луны специалисты обнаружили так называемые «трубы» — глубокие пещеры, по которым миллиарды лет назад протекала лава.

Сами пещеры образовались миллиарды лет назад, когда внутри Луна была еще раскалена. Изображения поверхности соседней планеты показывают, что эти пещеры достаточно разветвлены и расходятся в разные стороны.

Как пояснил директор подготовки астронавтов по планетарной геологии в Европейском космическом агентстве, изучение этих пещер может дать новую информацию о Луне. Кроме того, они могут стать вариантом долгосрочного убежища для космонавтов, которые отправятся туда с долгосрочной миссией.

«Они защитят от космического излучения и микрометеоритов и, возможно, обеспечат доступ ко льду, который можно растопить, и другим ресурсам, которые находятся под поверхностью Луны».

Для формирования будущих экспедиций и объявили конкурс для идеи по исследованию лунных пещер. Помимо доступа, навигации и рисования карты с пещерами, участники могут предложить свои идеи по организации системы связи внутри самой пещеры и с внешним миром.

В ведомстве отметили, что речь не идет об отправлению на миссию человека. В этом случае речь идет о спутниках, роботах или смешанных системах.

Исследование на Земле

Между тем подобные пещеры есть и на нашей планете. Для того, чтобы понять как вообще действовать в подобных пещерах группа ученых из NASA отправилась в заповедник Lava Beds на северо-востоке Калифорнии. Он расположен на одном из склонов вулкана. И в нем сама система пещер-труб очень большая.

Геолог из NASA Келси Янг пояснила, что одинаковых пещер не бывает. Они отличаются формой, размером, загромождением. Если одна похожа на тоннель в метро, то в другой исследователям приходится продвигаться ползком. В вулкане, который они исследуют, около 800 входов в различные пещеры и заблудится там очень легко.

Отправляться на другую планету и исследовать их без каких-либо знаний очень рискованно. Поэтому будущих космонавтов обучают основным принципам прохождения пещер, а также объясняют, как рисовать карты маршрута, не спускаясь под землю.

«Точно сказать, куда поведет вас пещера нельзя. Некоторые из них достаточно извилистые, а в некоторых идти приходится в полной темноте», — поделился Янг.

Команда NASA провела в районе вулкана около недели. Используя радиолокаторы, магнитометры и гравиметры они смогли воссоздать детальный маршрут одной из пещер.

«Это очень мощные инструменты и вместе они позволяют в режиме реального времени понять, как идет маршрут пещеры. На Луне или Марсе это позволит понять, какая пещера заканчивается тупиком, а в какой можно создать настоящее убежище. Кроме того, можно понять, куда лучше просто не заходить. В некоторых пещерах могут быть глубокие провалы.

Пещерный луноход

Весной этого года ученые представили проект необычного лунохода под название Moon Diver. Он представляет собой самоходный аппарат для прохождения самых сложных ландшафтов лунной поверхности. Ожидается, что он сможет попасть в море Спокойствия, где находится кратер одной из пещер-труб, и опустит туда двухколесный ровер, который получил имя «Аксель».

На презентации ученые рассказали, что Moon Diver остановится в нескольких сотнях метрах от ямы и станет своеобразным якорем для ровера, который на привязи отправится на дно ямы. В его колесах встроят камеры чтобы внимательно разглядеть стены лунной пещеры вблизи. При помощи мультиспектрального микроскопа ученые смогут понять, какие минералы содержатся в лунных пещерах, а при помощи спектрометра станет понятно, нет ли там радиации.

«Аксель должен способен спуститься достаточно глубоко, чтобы обнаружить, что ждет внизу. Дно ямы — это полная неизвестность, но у нас будет достаточно времени, чтобы просто посмотреть, что там находится. Просто камень, а может и большая дверь с иероглифами», — пошутила один из разработчиков миссии Moon Diver научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NАSА Лаура Кербер.

Будет ли NASA заниматься Moon Diver, станет известно только в 2025 году. Сейчас космическое агентство США рассматривает несколько заявок, среди которых есть миссия на самый большой спутник Нептуна Тритон и на вулканический спутник Юпитера Ио.

Однако, скорее всего, NASA выберет Moon Diver. Согласно долгосрочным планам агентства, на орбите Луны может появится станция, которая станет своеобразной базой для космонавтов, которых будут спускать для выполнения миссий на поверхности естественного спутника Земли. Именно тогда же там и могут появиться специальные укрытия в пещерах. Но перед тем, как туда войдут люди, безопасность проверит маленький двухколесный ровер «Аксель».