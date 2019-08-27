Опасности и угрозы, которые таит Сибирь для нашей планеты

Всем известно, что в Сибири располагаются большие запасы природных ископаемых. Здесь есть нефть, газ, металлы и многое другое. Но, помимо богатств, Сибирь таит в себе угрозы, которые опасны не только для нашей страны, но и для всей Земли. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают об основных опасностях российского региона.

Сибирь дает людям не только сырье, но и поддерживает на планете экологический баланс. От этого российского региона зависит качество воздуха в Европе, урожайность в Китае и общий климат на Земле. Со стороны Атлантики в Сибирь приносится не только климат, но и грязный воздух, который здесь отфильтровывается. В сибирских лесах, водоемах накапливаются вредные вещества, которые впоследствии уносятся через реки в мировой океан. Сибирь каждый год перерабатывает порядка 200 млн тон углекислого газа. Постоянные пожары в больших масштабах, а также бесконтрольная вырубка древесины уменьшают функцию Сибири по выработке и очистке кислорода.

Японские ученые в прошлом веке указали, что в Западной Сибири происходят выбросы газогидратов. Причиной такого явления назвали болота, которые выбрасывают в атмосферу метан. Со временем количество выбросов заметно усилилось. Газы покоятся под землей. Увеличение объемов газа приводит к повышению среднегодовой температуры.

В российском регионе находится несколько тысяч газовых пузырей, которые могут периодически взрываться. Другой проблемой для Сибири являются опустевшие территории, из которых на протяжении многих лет выкачивались нефть и газ. Бесконтрольное выкачивание ресурсов привело к тому, что под землей появились большие пустоты.

Если они однажды провалятся, то может произойти крупное землетрясение. Специалисты считают, что катастрофа может произойти уже через несколько лет. Постоянно увеличивающееся количество нефтяных скважин, уничтожение леса приводят к опустыниванию Сибири. Следствием этого становится увеличение углекислого газа и парниковый эффект.

Нарушение экосистемы сибирского региона создает угрозу для всей планеты. Учитывая данную проблему, правительство страны заинтересовано в посадке новых хвойных лесов, очистке крупных водоемов и сокращении лесных пожаров. Помимо этого, в настоящее время ученые заняты поиском альтернативных источников получения энергии вместо газа, нефти и леса.