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В Швейцарии стены тюрьмы покрасили в нежно-розовый. Зачем? 

Рамблер 8 часов назад
Сразу в нескольких тюрьмах Швейцарии специалисты решили провести эксперимент и выяснить, как влияют цвета на сознание и настроение человека.
У многих розовый цвет ассоциируется с нежностью, счастьем, любовью. Зная это, психологи неоднократно пытались найти ему практическое применение.
Не так давно Даниэла Шпет разработала нежный и очень приятный глазу оттенок розового, который называется "Cool Down Pink" (то есть розовый успокаивающий).
Именно в такой оттенок и покрасили сразу несколько камер в некоторых тюрьмах Швейцарии.
Заключенные к инициативе отнеслись настороженно. По мнению многих, пребывание в комнате "маленькой принцессы" принижает их достоинство.
@angeliquestehli
Одновременно с этим психологи отметили уровень снижения агрессии у тех заключенных, которые поселились в обновленные камеры.
Эксперимент все еще считается спорным и пока нельзя однозначно называть его успешным, но камеры, пожалуй, действительно настраивают на позитивный лад.
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