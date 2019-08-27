В Швейцарии стены тюрьмы покрасили в нежно-розовый. Зачем?

Сразу в нескольких тюрьмах Швейцарии специалисты решили провести эксперимент и выяснить, как влияют цвета на сознание и настроение человека.

У многих розовый цвет ассоциируется с нежностью, счастьем, любовью. Зная это, психологи неоднократно пытались найти ему практическое применение.

Не так давно Даниэла Шпет разработала нежный и очень приятный глазу оттенок розового, который называется "Cool Down Pink" (то есть розовый успокаивающий).

Именно в такой оттенок и покрасили сразу несколько камер в некоторых тюрьмах Швейцарии.

Заключенные к инициативе отнеслись настороженно. По мнению многих, пребывание в комнате "маленькой принцессы" принижает их достоинство.

@angeliquestehli

Одновременно с этим психологи отметили уровень снижения агрессии у тех заключенных, которые поселились в обновленные камеры.

Эксперимент все еще считается спорным и пока нельзя однозначно называть его успешным, но камеры, пожалуй, действительно настраивают на позитивный лад.