Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы города с самым быстрым общественным транспортом 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Ученые из Политехнического университета Турина изучили крупнейшие сети общественного транспорта и выяснили, в каком мегаполисе они движутся быстрее всего, а где являются самыми медленными.
По их данным, наиболее быстрый транспорт — в Берлине, его средняя скорость составляет 6,5 км/ч.
Второе место занимает Париж (6,2 км/ч), третье — Копенгаген (5,5 км/ч), сообщает Royal Society Open Science.
В топ-10 также вошли, по мере убывания: Хельсинки (5,1), Афины (5,06), Прага (4,9), Лондон (4,8), Нью-Йорк (4,78), Мадрид (4,74) и Мельбурн (4,5).
Самым медленным общественный транспорт оказался в Мехико — всего 2,3 км/ч. За столицей Мексики в «антирейтинге» следуют города США Сан-Диего (2,75 км/ч) и Вашингтон (2,77 км/ч).
Авторы исследования отметили, что рассчитывали не непосредственную скорость движения автобусов и поездов, а среднюю скорость, с какой типичный городской житель может добраться до различных мест при помощи общественного транспорта.
Кроме того, они оценивали так называемую городскую социальность, то есть количество людей, которых пассажир потенциально может встретить в ходе обычной поездки. Здесь абсолютным лидером стал Париж — в столице Франции этот показатель достиг миллиона человек.
Отметим, что, по данным другого рейтинга, городом с самым удобным общественным транспортом признана Ницца. На втором и третьем местах, соответственно, Куэнка (Эквадор) и Бильбао (Испания).
Москва в списке заняла 47 место. Самой неудобной для пассажиров признали транспортную систему Рио-де-Жанейро.
Мир24: последние новости
Остров кукол: в Мексике нашли самую жуткую в мире достопримечательность Крысиный ад: сотни грызунов оккупировали квартиру в Подмосковье В Великом Новгороде нашли клад с евромонетами XI века
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К Земле приближаются сразу два крупных астероида4
Полчища крыс оккупировали квартиру в Подмосковье1
Какое наследство оставил Владимир Высоцкий
Ученые успешно испытали квантовую телепортацию8
5 загадочных снимков, которые невозможно объяснить4
Видео
01:14
Лайка встречает хозяина после недельного поиска
Истории
02:01
Стив Джобс жив и скрывается в Египте?
Люди
04:50
Как Мохаммед Салах простил вора и дал ему денег
Люди
04:07
Как горела Останкинская башня 19 лет назад
Истории Места
02:59
Что позволяла себе «советская Пэрис» Брежнева
Люди
03:05
Зачем швейцарские тюрьмы красят розовой краской
Истории Безумный мир
00:40
Енот не сумел залезть внутрь «слона»
Безумный мир
12:26
Что стало с сокровищами Крыма во время войны
Истории
01:11
Крыса прикинулась другом и ограбила рыбака
Безумный мир
00:10
Падение с полураскрывшимся парашютом сняла камера
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение