Названы города с самым быстрым общественным транспортом

Ученые из Политехнического университета Турина изучили крупнейшие сети общественного транспорта и выяснили, в каком мегаполисе они движутся быстрее всего, а где являются самыми медленными.

По их данным, наиболее быстрый транспорт — в Берлине, его средняя скорость составляет 6,5 км/ч.

Второе место занимает Париж (6,2 км/ч), третье — Копенгаген (5,5 км/ч), сообщает Royal Society Open Science.

В топ-10 также вошли, по мере убывания: Хельсинки (5,1), Афины (5,06), Прага (4,9), Лондон (4,8), Нью-Йорк (4,78), Мадрид (4,74) и Мельбурн (4,5).

Самым медленным общественный транспорт оказался в Мехико — всего 2,3 км/ч. За столицей Мексики в «антирейтинге» следуют города США Сан-Диего (2,75 км/ч) и Вашингтон (2,77 км/ч).

Авторы исследования отметили, что рассчитывали не непосредственную скорость движения автобусов и поездов, а среднюю скорость, с какой типичный городской житель может добраться до различных мест при помощи общественного транспорта.

Кроме того, они оценивали так называемую городскую социальность, то есть количество людей, которых пассажир потенциально может встретить в ходе обычной поездки. Здесь абсолютным лидером стал Париж — в столице Франции этот показатель достиг миллиона человек.

Отметим, что, по данным другого рейтинга, городом с самым удобным общественным транспортом признана Ницца. На втором и третьем местах, соответственно, Куэнка (Эквадор) и Бильбао (Испания).

Москва в списке заняла 47 место. Самой неудобной для пассажиров признали транспортную систему Рио-де-Жанейро.