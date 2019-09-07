Эксперты сравнили жизнь в России и Эфиопии

Эксперты Всемирного банка сравнили выживаемость взрослых в России, в Эфиопии и других странах для своего ежегодного рейтинга Индекса человеческого капитала (ИЧК). Этот индекс рассчитывается по ряду параметров и позволяет предсказать производительность и уровень доходов следующего поколения граждан. Для России в целом показатель ИЧК совсем неплох: наша страна заняла 34 место из 157 участвовавших в рейтинге стран (для Нигерии и ряда других стран собрать данные не удалось).

В России намного выше, чем в Эфиопии, показатели, связанные с образованием (538 баллов против 359 баллов в тестах) и выживаемостью детей до 5 лет: если в России до 5 лет доживает 99 детей из 100, то в Эфиопии — только 94 из 100.

Однако с выживаемостью подростков и взрослых в России дела оказались хуже эфиопских. Как только россиянин вступает во взрослую жизнь, его показатели выживаемости падают ниже африканских. Шансы россиян старше 15 лет на доживание до 60 лет эксперты оценили как 78 из 100. Этот расчет основан на современной российской статистике по болезням и несчастным случаям. В Эфиопии из нынешних 15-летних до 60-летнего возраста доживет 79%.

Причем особенно резкой оказалась разница в выживаемости мужчин в Эфиопии и в России, к сожалению, не в пользу России. Если из современных эфиопских мальчиков старше 15 лет старость встретят 76 из каждых 100 подростков, то из современных российских мальчиков до старости доживут только 69 из 100. Именно за счет высокой смертности мужчин в России такие плохие средние показатели.

Эфиопия — не единственная страна, от которой Россия отстала по показателю выживаемости взрослых. По этому индикатору мы находимся в группе "наихудших для выживания" стран наравне с Афганистаном, Суданом и Папуа — Новой Гвинеей.

Что касается женщин, то у 15-летних россиянок шансы дожить до 60-летнего возраста равны 88% против 81% у эфиопских девушек. Такой же показатель женской выживаемости, например, в Доминиканской республике.