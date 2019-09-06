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Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Подведены итоги поисков Лох-Несского чудовища
Фото: globallookpress.com
Международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила, что в водоеме могут водиться гигантские угри, сообщает телеканал TVNZ.
Ранее стало известно, что экспедиция во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом не нашла доказательств существования легендарного чудовища Несси. Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Все образцы прошли сравнение с базой данных всех известных биологических видов.
Однако, по словам Джемелла, в озере Лох-Несс содержится большое количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра, отметил ученый.
"Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в Лох-Нессе гигантских угрей", — заявил профессор.
Кроме того, данное объяснение совпадает с ранними теориями, выдвигавшимися в 1930-х годах.
Однако, Джеммел подчеркнул, что независимо от научных открытий, всегда найдутся люди, которые будут искать Несси.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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