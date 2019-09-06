Владимир Путин убежден, что самое красивое место России — Камчатка.
Президент сказал, что считает полуостров бриллиантом, а также признался, что Камчатка — самое красивое место в мире, где он когда-либо бывал. Путин пообещал оказать поддержку единственному в стране музею вулканов "Вулканариуму", который помимо прочего занимается благотворительной деятельностью.
В рамках Восточного экономического форума основатель музея Сергей Самойленко рассказал президенту о том, что "Вулканариуму" требуется федеральная поддержка в связи с тем, что социальные проекты часто не окупаются. Путин поблагодарил Самойленко за общественно важную деятельность и заявил, что ведомства уже занимаются данным вопросом. Кроме того, президент пообещал обратиться за помощью к специалистам из Русского географического сообщества.