Президент рассказал о самом красивом месте России

Владимир Путин убежден, что самое красивое место России — Камчатка.

Президент сказал, что считает полуостров бриллиантом, а также признался, что Камчатка — самое красивое место в мире, где он когда-либо бывал. Путин пообещал оказать поддержку единственному в стране музею вулканов "Вулканариуму", который помимо прочего занимается благотворительной деятельностью.