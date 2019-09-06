Где в СССР были засекреченные города

То, что в СССР существовали засекреченные города — ни для кого не секрет. На картах данных о них не было, а все жители давали подписку о неразглашении государственной тайны. Чаще всего жит населенные пункты располагались рядом с военными базами или важными стратегическими объектами.

Загорск-6 и Загорск-7 Сейчас этот город называется Сергиев Посад. В населенных пунктах занимались разработкой бактериологического и радиоактивного оружия. Там ученые исследовали вирусы из Африки. Согласно некоторым источникам, именно там смогли вывести вирус Эбола, о котором тогда никто не знал. Именно из-за этих тайн Загорск-6 был более закрытым городом. Чтобы устроиться туда на работу, у человека должна была быть чистая биография, а также проверяли всех родственников в нескольких поколениях. Загорск-7 был полной противоположностью: очевидцы рассказывали, что люди из соседних деревень часто лазили туда через забор, так как в тех магазинах выбор был больше. Если Загорск-6 до сих пор является закрытым городом, то Загорск-7 открыли для посещения в 2001 году.

Арзамас-16 Сейчас этот город называется Саров и он до сих пор остается закрытым. Здесь расположен федеральный ядерный центр, где еще в СССР начали разрабатывать первое атомное оружие. Он функционирует до сих пор: там живут исследователи, которые проводят эксперименты и создают разработки для Министерства обороны . Несмотря на полную закрытость, с продовольствием там не было проблем, в отличие от других городов. До середины 1950 года Арзамас-16 имел чрезвычайную секретность, а потом численность города начала расти, и его жители смогли выезжать из города на специальном автобусе.

Свердловск-45 Сейчас город называется Лесной, но все еще остается закрытым для посещения многих людей. Его возвели вокруг завода, который занимается обогащением урана. По некоторым данным, над постройкой