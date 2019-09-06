Зачем натирают изваяния «Площади революции»

Московское метро недаром привлекает туристов со всего мира. Ни один город не может похвастаться такими разнообразными по оформлению станциями метро. Но даже среди них выделяется «Площадь революции». Ее скульптуры давно обросли приметами и загадочными историями.

Интересно, что согласно первоначальному проекту Душкина никаких статуй не предполагалось, а украсить станцию метро должны были барельефы с революционными сюжетами. Но все конкурсные работы были отвергнуты руководством Метростоя и самим архитектором. Тогда скульптор Матвей Манизер предложил сделать скульптуры. Архитектору эта идея не понравилась, но начальство Метростроя ее поддержало.

Скульптора упрекали в том, что все статуи либо сидят, либо согнулись, что демонстрировало подчиненное положение советского народа. Но на Сталина 80 бронзовых изваяний произвели глубокое впечатление, и он одобрил работу Манизера. Порядок их расположения символизирует события от октября 1917 года до 1937 года. Во время войны скульптуры были перевезены в Среднюю Азию, а в 1944 году возвращены обратно. В 1947 году четыре фигуры сняли из-за строительства гермозатвора у восточного выхода.

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Кстати, некоторые изваяния делали с реальных людей. Например, моделью для студента стал Аркадий Гидрат, преподаватель института физкультуры и рекордсмен СССР по прыжкам в высоту, погибший в 1941 году на Синявинских высотах.

А прототипом матроса-сигнальщика был Олимпий Рудаков, тогда курсант, а позже контр-адмирал, который по легенде танцевал с Елизаветой II во время ее коронации. Он подарил королеве горностаевую мантию как дар от советского правительства. Революционным матросом стал другой курсант военно-морского училища Алексей Никитенко, а пограничником — Никита Карацупа с псом Ингусом, настоящий пограничник.

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Очень быстро бронзовые статуи стали отвечать за исполнение разнообразных желаний, для чего их нужно было натирать в определенных местах. Про нос собаки, который приносит удачу на экзаменах, слышали все. Считается, что примету придумали студенты Бауманки, при этом изначально она касалась только той собаки, которая расположена у третьего вагона с конца состава по направлению из центра. Ортодоксы также натирают лапу пса — ради успешного зачета. Для большей эффективности натирать нужно зачеткой.

А вот петух птичницы оброс самыми противоречивыми приметами. Студенческая байка гласит, что его клюв натирали студенты МГУ назло адептам баумановской собаки. Последние в отместку щелкали по клюву. С тех пор разозленная птица приносит горе тому, кто неосторожно погладит его клюв. Некоторые варианты легенды переносят эту зловещую примету на всего петуха, а в некоторых считается, что не все петухи опасны, а только один, но какой именно — неизвестно. Невзирая на это, гурманы трут гребень, чтобы вкусно пообедать, а все остальные — ради увеличения зарплаты.

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Остальные скульптуры безобидны. Туфелька студентки гарантирует девушкам счастливое свидание и даже брак, флажки матроса-сигнальщика — хороший день, если потереть их с утра, наган матроса — успешную деловую сделку и финансовое благополучие, а грудь дискоболки приносит удачу в любви мужчинам. Что держал бронзовый инженер, карандаш или циркуль, до сих пор точно неизвестно, но предмет обеспечивал научные открытия. Очевидно, это стало причиной того, что его постоянно воровали. Сейчас ради прорыва в науке натирают шестерню. А вот ножки младенцев в девятой арке привлекают беременных и тех, кто еще мечтает о ребенке.

Кстати, с натиранием скульптур связана и легенда о золоте Ежова. Будто бы предчувствуя свой арест, руководитель массовых репрессий тайно передал чемодан с золотом Матвею Манизеру и попросил спрятать. Тот спрятал золото в одну из скульптур, однако секрета не раскрыл. Вот и начали москвичи натирать изваяния в надежде добраться до золота.