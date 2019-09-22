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Где в Москве «вернуться» назад в СССР 

Мир24 3 часа назад
Где в Москве «вернуться» назад в СССР
Фото: Мир24
Тем, кто решит провести выходные в Москве, предлагаем не просто сходить на Красную площадь или в парк, а отправиться назад в прошлое. Перенестись, эдак, лет на 30 назад и очутиться в советской столице. Прочувствовать дух другой эпохи — удивительная возможность, но таких мест в Москве осталось немного. Корреспондент «МИР 24» Валентина Бекшаева отправилась на поиски советских развлечений и вкусностей общепита.
Комната со страшилками открылась на ВДНХ в Центре слова. За дверцами шкафов спрятались истории, которыми советские дети пугали друг друга в пионерских лагерях. Здесь же можно увидеть, как выглядела советская квартира. Вещи из прошлой эпохи искали в антикварных магазинах. Например, радиола Рижского завода была в свое время дорогим подарком, но сегодня звездой экспозиции стал красный диван с деревянными подлокотниками. Его посетители выставки узнают чаще всего.
Предметы советского быта увидели, двигаемся дальше, а точнее спускаемся в метро. Например, на станцию «Площадь Революции», которую открыли в 1938 году, Здесь все еще будто царит дух коммунизма. Больше 70 бронзовых фигур украшают вестибюль: пограничники с собаками, советские студенты и спортсмены.
«Это самая счастливая станция у нас в Москве, потому что она исполняет желания, Студенты дали толчок тому, чтобы все приходили, терли нос собаке на удачу. Трут не только туристы, но и москвичи»,
— рассказала экскурсовод Елена Андрэ.
Кататься в метро можно долго. Ведь станции кольцевой линии были построены в советские годы, а каждая имеет свой неповторимый облик. Как только выберетесь из-под земли, отправляйтесь в музей советских игровых автоматов. «Морской бой» — первый советский игровой автомат, который вышел с конвейера в 1974 году. Такие аппараты устанавливали в кинотеатрах и дворцах пионеров. В советскую эпоху этот автомат произвел такой же фурор, как сегодня на современного человека 3D-очки виртуальной реальности.
Здесь можно поиграть в 50 советских игр — от настольного баскетбола до стрельбы по уткам. За развлечения придется платить монетками. Подлинные 15 копеек — еще один раритет музея, их выдают вместе с билетом, который стоит 450 рублей. Пустым музей никогда не бывает. Интересно поиграть в автоматы даже иностранцам.
«Это второй раз, когда мы посещаем музей игровых автоматов. Очень здорово узнать, что в Советском Союзе было что-то подобное, как в западном мире. У нас были Пакмен и Марио, а здесь меня очень впечатлила игра — «стрелялка», не знаю, как точно называется!»
— сказала турист из Канады Крис Ральф.
Тут же можно попробовать советский лимонад с сиропами на выбор: крем-сода или грушевый. Москва времен СССР славилась и своим общепитом. Советский фастфуд — это всегда сытно и вкусно. В чебуречную на Сухаревской многие посетители ходят уже десятки лет. Здесь любят бывать знаменитости: Андрей Макаревич, Павел Воля, Ирина Алферова. Время идет, а вот атмосфера здесь не меняется. Знатоки уверяют, изменилась лишь цена на чебуреки. Когда-то они стоили 15 копеек, теперь 70 рублей. А вот удобств стало больше: например, появились салфетки, посетители едят только за высокими столами, а перед трапезой обязательно моют руки.
«Раньше ложки и вилки брали, зажимали чебурек приборами, надкусывали уголок, и бульончик выпивали. Покупали пакетами, домой набирали!»
— говорит житель Москвы Евгений.
Заканчивая путешествие по советской Москве, нельзя возвращаться домой без сувениров. Купить фарфоровый сервиз той эпохи или пионерский значок можно на барахолке в Измайлово или на блошином рынке «Ретро», который расположился на бывшем заводе «Кристалл». Друзьям такой подарок точно запомниться не меньше, чем вам прогулка по советской Москве.
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Места , Андрей Макаревич , Ирина Алферова , Павел Воля
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