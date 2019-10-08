Обитель призраков: тайны дома Винчестеров

Обитель призраков: тайны загадочного дома Винчестеров

Таинственный и мистический дом пугает, интригует и вызывает всё больше вопросов. Ружья, призраки, слёзы и проклятия: как всё это связано? Читайте в статье.

Одно из любимых мест для туристов — загадочный дом Винчестеров, про который снимают фильмы ужасов и пишут книги.

«Гигантский знак вопроса, утопающий в абрикосовых и оливковых садах» — так описывали этот дом в 1911 году. Загадок в нём действительно много: лестницы, восходящие к потолку, двери, никуда не ведущие, и главный вопрос: от кого пыталась спрятаться хозяйка в гигантском доме?

Проклятье вдовы

История готического дома начиналась довольно обыденно: Сару Локвуд взял в жёны Уильям Винчестер— сын изобретателя знаменитой винтовки Оливера Винчестера. «Ружьё, покорившее Запад» — так называли в то время это оружие. Страшное изобретение принесло семье миллионы, но отняло счастье.

Сначала в 1880 году умер сам изобретатель, а спустя несколько месяцев от туберкулёза — его сын. За 15 лет до этого в младенческом возрасте умерла единственная дочка супругов.

Всё громадное состояние семьи (по нынешним меркам около 500 миллионов долларов) перешло к Саре. Оставшись совсем одна, она растерялась и подумала, что над её семьёй повисло проклятие.

«Строй или умрёшь»

Медиум, к которому она обратилась за советом, подтвердил её опасения. Якобы пообщавшись с духом её покойного мужа, он сказал ей, что проклятие можно снять, построив дом, который вместит души всех людей, погибших от выстрелов из винтовок Винчестеров. В противном случае духи настигнут её и погубят, как остальных.

Поэтому Сара уехала из Бостона и купила недостроенный дом в Калифорнии, в местечке Сан-Хосе.

А затем, не нанимая архитекторов, сама составила чертежи и начала грандиозное строительство, затянувшееся почти на 40 лет, до самой смерти миссис Винчестер

Дом для призраков

Строительство должно было идти день и ночь, «чтобы молотки не смолкали». Поэтому даже когда не велась стройка, Сара занималась дизайном. Иногда она приказывала рабочим снять только что постеленный паркет и выложить новый или поменять обивку мебели и стен. В складских помещениях до сих пор лежат рулоны тканевого материала, который Сара скупала огромными партиями, чтоб никто в округе не использовал ничего похожего.

На месте старого дома в итоге вырос огромный особняк примерно со 160 комнатами, среди которых есть 40 спален и 2 бальных зала. Точное количество помещений неизвестно, потому что они постоянно перестраивались и закрывались, возможно, даже сейчас где-то имеются скрытые комнаты.

Один из бальных залов был построен почти без гвоздей и обошёлся хозяйке в 9 тысяч долларов (для сравнения, весь дом стоит 1 тысячу). Там всё покрыто дорогим деревом, и установлен огромный орган.

Также гордостью дома является множество витражей, изготовленных мастерами Тиффани по эскизам миссис Винчестер.

Если Сара имела цель запутать духов, у неё это получилось: в особняке очень много непонятного. Некоторые двери ведут в глухую стену, а окна переворачивают картинку вверх тормашками. Многие лестницы упираются в потолок, а маленькие комнаты находятся внутри больших.

Создаётся впечатление, что Сара вдохновлялась историей про Алису в Стране чудес: здесь запросто можно встретить крохотную дверь рядом с нормальной или ту, которая ведёт на улицу с высоты третьего этажа.

Словами сложно передать экстравагантность здания, внешне выглядящего вполне респектабельно. Здесь много коридоров, заканчивающихся ничем, шкафов с потайными ходами. Также в интерьере очень часто присутствует число 13: лестницы имеют столько ступеней, витражи состоят из 13 частей и не только.

В 1906 году из-за сильного землетрясения разрушилось три верхних этажа (всего было построено семь). Сара подумала, что разозлила духов, поэтому оставила многие комнаты неотремонтированными, а строительство больше не шло выше четвёртого этажа.

Сара всегда спала в разных комнатах, чтобы запутать своих злых привидений. Даже слуги могли её найти лишь при помощи специальной системы оповещения.

Хозяйка вызывала людей кнопкой, а прислуга смотрела, где находится женщина на специальной схеме дома (в нужном месте загоралась лампочка).

Смерть Сары Винчестер

Легенда это или нет, но пока велось строительство дома, Сара оставалась живой и здоровой до 82 лет. Каждую ночь она уединялась в специальной комнате для спиритических сеансов, в которую можно было попасть из тайного хода.

После очередного сеанса Сара легла спать и тихо умерла во сне. Напоследок она подготовила эксцентричную выходку: в завещании разделила своё имущество на 13 частей и подписала его 13 раз. На сегодняшний день дом Винчестеров — это музей, по которому может прогуляться любой желающий.