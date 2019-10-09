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Раскрыта древняя тайна Мадагаскара 

Lenta.ru 5 часов назад
Раскрыта древняя тайна Мадагаскара
Фото: Marko von der Osten / Globallookpress.com
Ученые Института энергии и окружающей среды (США) выяснили, что древние люди прибыли из Африки на Мадагаскар 11 тысяч лет назад, что на девять тысяч лет раньше, чем считали другие исследователи. Долгое время время возникновения человеческих поселений оставалось загадкой для специалистов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали результаты радиоуглеродного датирования археологических памятников на острове. Это позволило им создать самую полную базу данных, в которую включены возрасты артефактов и останков растений и животных, в том числе тех, что были найдены на местах предполагаемых поселений. Исследователи воспользовались статистическими методами, чтобы ранжировать данные по уровню надежности и связи с человеческой деятельностью.
Известно, что около тысячи лет назад на Мадагаскаре вымерло большое количество видов животных, включая карликовых бегемотов, слоновых птиц, гигантских лемуров и черепах. Если люди начали создавать постоянные поселения 1500 лет назад, то животные исчезали относительно быстро. В случае, если люди попали на остров 11 тысяч лет назад, то они сосуществовали с видами гораздо дольше, и изменения в биоразнообразии могли быть менее резкими и происходили за счет постепенного изменения окружающей среды.
Исследователи пришли к выводу, что результаты датирования, которые указывали на прибытие человека на Мадагаскар 11 тысяч лет назад, являются надежными. Однако пока остается неизвестным, создавали ли люди временные поселения или поселились на острове навсегда.
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