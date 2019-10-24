Река смерти: 10 необычных мест Петербурга

Река смерти и сад-свалка: 10 самых необычных петербургских достопримечательностей

Создательница краеведческого блога «Канал Грибоедовой» Дарья Грибоедова специально для «Собака.ru» выбрала не просто интересные места Петербурга, а краеведческие памятники, которые напоминают об утраченных объектах. Особая форма улицы, детали на фасадах домов, насыпи и другие элементы рельефа — все это часто скрывает городские тайны, которые Дарья может раскрыть.

Уничтоженное панно с изображением Сталина

В торце подземного зала станции «Нарвская» неспроста такая унылая стена с двумя дверями и кондиционерами. (Хотя, казалось бы, как такое безобразие может быть на одной из самых красивых станций города?) За стеной — два служебных помещения, образованных путем застройки зала. Там было мозаичное панно с изображением Сталина, но его убрали в 1961 году после «развенчания культа личности».

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Река смерти

Когда-то по Большой Охте протекала река под названием Чернавка, она брала начало где-то возле улицы Стасовой, а называлась по темной воде. На берегах Чернавки расположилось Большеохтинское кладбище, которое добавило новый смысл названию. Планировка кладбищенских дорожек повторяла изгибы речки.

Исчезала она в два этапа: в конце XIX века засыпали начальный участок до Большой Пороховской улицы, а остальное — в 1960-х.

Остался небольшой фрагмент на территории кладбища, но примерно в 2014 году его постигла та же участь: его заключили в трубу, а всю пойму отдали под могилы.

Непоявившийся виадук

Рядом с Кушелевским путепроводом на склоне оврага, где внизу проходит железная дорога, стоят две железобетонные конструкции, они датируются 1913 годом. Тогда здесь планировалось построить путепровод, по которому бы прошел ныне несуществующий Политехнический проспект. Правда, в отчете говорилось, что опоры построены из некачественного бетона, поэтому виадук так и не открылся.

Всего таких путепроводов планировалось три: еще один в створе нынешнего Пискаревского проспекта (он существовал), другой — в створе Кондратьевского (его не успели построить).

Русло засыпанного Лиговского канала

Казалось бы, Лиговский канал