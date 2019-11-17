Шикарные апартаменты для заключенных

В каких тюрьмах заключенных ждут шикарные апартаменты

Заключенные вряд ли решатся на побег из таких шикарных тюрем. «Рамблер» расскажет о самых комфортабельных из них.

Бастой, Норвегия

Тюрьма Бастой считается одной из самых комфортабельных тюрем мира. Она находится на острове Бастой и вмещает 100 заключенных. Они живут в деревянных коттеджах на пляже. Неплохо, да? Свое время они проводят, катаясь на лошадях, загорая на солнце, играя в теннис и занимаясь рыбалкой. Не подумайте, они не только отдыхают. С 8:30 до 15:30 у заключенных обязательные работы. Они могут сами выбрать, чем хотят заниматься, начиная от садоводства, ухода за лошадьми до работы в магазине ремонта велосипедов или на местной ферме. Заключенные зарабатывают около 10 долларов в день.

Леобен, Австрия

Центр правосудия Леобен создан архитектором Джозефом Хоенсинном и расположен на склоне холма в австралийском городе Леобен. Тюрьма вмещает в себя около 13 групп людей, которые могут свободно перемещаться между камерами. В каждой камере есть ванная комната, небольшая кухня и… панорамные окна. Складывается ощущение, что мы описываем шикарный отель. Но, к сожалению, нет. У них также есть спортивный и тренажерный зал, библиотеки и концертные залы.

Хальден, Норвегия

Тюрьма расположена в сосновом лесу. Сами заключенные живут в просторных камерах, которые оснащены телевизорами, современной мебелью и душевыми комнатами. На территории тюрьмы находится культурный центр, где есть звукозаписывающая студия, библиотека, зимний сад, мастерские и зал для скалолазания. В камерах и других помещениях на стенах висят подлинные картины общей стоимостью в 1 миллион долларов. На территории также есть отдельный двуспальный домик, где заключенные могут провести время с семьей.