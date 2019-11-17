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Найдено самое безжизненное место на планете 

Мир24 5 часов назад
Найдено самое безжизненное место на планете
Фото: Мир24
Ученые обнаружили место на планете, где нет ни одного живого организма. Им оказались геотермальные озера, окружающие вулкан Даллол в Эфиопии, сообщает Live Science.
Даллол является самым низким вулканом на планете, находясь на 48 метров ниже уровня моря. Один из авторов исследования — Пюрификасьон Лопес-Гарсия — пояснила, что на водоемы вокруг него влияют все три фактора, которые делают их непригодными для существования каких-либо форм жизни.
«Различные формы жизни на нашей планете приспособились к выживанию в предельно суровых условиях. Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе», — сказала Лопес-Гарсия.
Ученая пояснила, что такие среды способны разрушать мембранные оболочки клеток, из-за чего те моментально погибают. При изучении проб воды из озер близ вулкана исследователи установили, что в них полностью отсутствуют биологические организмы.
«Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов. Среда водоемов вокруг вулкана Даллол полностью лишена какой-либо жизни», — констатировала специалист.
Лопес-Гарсия отметила, что результаты их исследования могут быть полезны для поиска внеземных форм жизни. Ученые считают, что для зарождения жизни необходима вода, однако исследование водоемов вокруг вулкана доказало, что она может быть «мертвой».
Ранее ученые из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что людям-колонизаторам Марса придется редактировать геном, чтобы внедрить в него ген тихоходок. Эти организмы могут выживать в самых экстремальных условиях.
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