Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые страшные давки в истории СССР
Самые страшные давки в истории СССР
Истории
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами
Безумный мир
Смерть Джуны: что до сих пор осталось без ответов
Смерть Джуны: что до сих пор осталось без ответов
Люди
Мужчина нашел в Шервудском лесу старинное кольцо
Мужчина нашел в Шервудском лесу старинное кольцо
Истории

Самые криминальные города России 

Рамблер 5 часов назад
В каждом городе есть криминальные районы, где опасно находиться после захода солнца. В России существуют целые города, где до сих пор процветает криминал. "Рамблер" рассказывает, в каких местах точно не стоит находиться ночью в одиночку.

Волгоград

Этот город считается самым опасным в нашей стране. Он ежедневно фигурирует в криминальных сводках, а самыми распространенными преступлениями здесь считаются грабежи и разбойные нападения. Даже местные жители говорят, что по вечерам здесь опасно передвигаться по городу. Здесь также много мигрантов и людей без определенного места жительства, которые не пренебрегают преступлениями.

Астрахань

Культурный центр Нижнего Поволжья занимает второе место среди самых криминальных городов России. Там уровень бандитизма и разбоя немного ниже, чем в Волгограде, но в Астрахани до сих пор действуют криминальные банды. ОПГ расправляются не только с влиятельными людьми, но могут и захватить обычных граждан. Местные жители уверены, что такого здесь не было даже в "лихие 90-е".

Балашиха

Если вы думали, что криминал расцветает далеко за пределами Москвы, то вы очень ошибаетесь. Балашиха расположена чуть дальше МКАДа, но здесь расцветает грабеж и преступность. В 90-е он был одним из самых опасных городов, и сейчас практически ничего не изменилось. Здесь до сих пор процветает рэкет, грабеж и вымогательство, а молодежь объединяется в преступные группировки.
Комментарии18 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Места , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые страшные давки в истории СССР
Самые страшные давки в истории СССР
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами 1
Смерть Джуны: что до сих пор осталось без ответов
Смерть Джуны: что до сих пор осталось без ответов 1
Мужчина нашел в Шервудском лесу старинное кольцо
Мужчина нашел в Шервудском лесу старинное кольцо 7
Зачем забрасывают ботинки на провода
Зачем забрасывают ботинки на провода 8
Видео
Град размером с яйцо побил машины и дома
00:29
Град размером с яйцо побил машины и дома
Безумный мир
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
00:54
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
Истории
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
05:49
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
Безумный мир
Откуда взялась шапка Мономаха
06:57
Откуда взялась шапка Мономаха
Вещи Истории
Аварийная посада закончилась атакой забора
00:33
Аварийная посада закончилась атакой забора
Безумный мир
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
00:16
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
Безумный мир
Дагестанцы устроили побоище из-за хамоватой девушки
01:02
Дагестанцы устроили побоище из-за хамоватой девушки
Люди Безумный мир
Самые милые детеныши животных
05:44
Самые милые детеныши животных
Истории
«Руки-базуки» были замечены снова
00:15
«Руки-базуки» были замечены снова
Люди
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
06:24
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё