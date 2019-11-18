Самые криминальные города России

В каждом городе есть криминальные районы, где опасно находиться после захода солнца. В России существуют целые города, где до сих пор процветает криминал. "Рамблер" рассказывает, в каких местах точно не стоит находиться ночью в одиночку.

Волгоград

Этот город считается самым опасным в нашей стране. Он ежедневно фигурирует в криминальных сводках, а самыми распространенными преступлениями здесь считаются грабежи и разбойные нападения. Даже местные жители говорят, что по вечерам здесь опасно передвигаться по городу. Здесь также много мигрантов и людей без определенного места жительства, которые не пренебрегают преступлениями.

Астрахань

Культурный центр Нижнего Поволжья занимает второе место среди самых криминальных городов России. Там уровень бандитизма и разбоя немного ниже, чем в Волгограде, но в Астрахани до сих пор действуют криминальные банды. ОПГ расправляются не только с влиятельными людьми, но могут и захватить обычных граждан. Местные жители уверены, что такого здесь не было даже в "лихие 90-е".

Балашиха

Если вы думали, что криминал расцветает далеко за пределами Москвы, то вы очень ошибаетесь. Балашиха расположена чуть дальше МКАДа, но здесь расцветает грабеж и преступность. В 90-е он был одним из самых опасных городов, и сейчас практически ничего не изменилось. Здесь до сих пор процветает рэкет, грабеж и вымогательство, а молодежь объединяется в преступные группировки.