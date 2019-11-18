Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Русские писатели, которые жили втроем
Русские писатели, которые жили втроем
Люди
Что устраивают люди в гаражах: реальные фото
Что устраивают люди в гаражах: реальные фото
Места
Откуда взялась шапка Мономаха
Откуда взялась шапка Мономаха
Вещи
Самые страшные давки в истории СССР
Самые страшные давки в истории СССР
Истории

Где находится и чем опасно море без берегов 

Рамблер 8 часов назад
Где находится и чем опасно море без берегов
Фото: globallookpress
В Атлантическом океане есть настоящее море. Правда, оно не имеет берегов, а его границы обозначают различные течения: Канарское, Пассатное и Гольфстрим. Название этому необычному морю дали, как говорят, еще во времена Христофора Колумба.
Именно корабль известного мореплавателя впервые вошел в эти стоячие воды, а матросы обнаружили на поверхности воды огромное количество водорослей и окружающие их пузырьки воздуха, похожие по форме и размерам с популярным сортом винограда. С тех пор море и стали называть Саргассовым. О главных тайнах и странностях моря без берегов рассказывает «Рамблер».
Во-первых, начнем с того, что Саргассово море включает в себя знаменитый Бермудский треугольник. Если верить всевозможным легендам, здесь во все времена пропадали корабли, поэтому место считают одним из самых таинственных на земле. Правда, многие ученые утверждают, что никакой мистики тут нет вовсе. Дело все в том, что, окруженное течениями море, само по себе практически неподвижно. здесь почти всегда полный штиль. Выходить в открытое мор в такую погоду для деревянных кораблей, например, раньше было крайне опасно. Собственно, этим и объясняют их таинственные исчезновения.
Вторая не слишком приятная особенность Саргассова моря в том, что здесь скапливается огромное количество мусора. Водоем даже называют «Мусорным континентом». Отходы скапливаются тут из-за практически отсутствующих течений. Мусор просто не может сам выплыть отсюда, вот и концентрируется в пределах Саргассова моря.
Однажды Саргассово море едва не стало местом, с которого могло начаться серьезное противостояние СССР и США. Дело в том, что именно здесь чуть не случилась ядерная катастрофа, которая могла привести к экологической катастрофе в США и другим необратимым последствиям. Виновны в этом оказались бы советские военные: во время боевого дежурства в районе Саргассова моря на советской подлодке загорелся моторный отсек. Если бы пожар не удалось потушить, из-за огня сдетонировали бы атомные боеприпасы, находящиеся на борту. Никто не берется даже предполагать, что в таком случае могло бы произойти.
Видео дня. Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть туда
Комментарии1 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские писатели, которые жили втроем
Русские писатели, которые жили втроем
Что устраивают люди в гаражах: реальные фото
Что устраивают люди в гаражах: реальные фото 3
Откуда взялась шапка Мономаха
Откуда взялась шапка Мономаха 3
Самые страшные давки в истории СССР
Самые страшные давки в истории СССР
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами
Грузчики — люди с железными мышцами и нервами 1
Видео
Град размером с яйцо побил машины и дома
00:29
Град размером с яйцо побил машины и дома
Безумный мир
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
00:54
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
Истории
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
05:49
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
Безумный мир
Откуда взялась шапка Мономаха
06:57
Откуда взялась шапка Мономаха
Вещи Истории
Аварийная посада закончилась атакой забора
00:33
Аварийная посада закончилась атакой забора
Безумный мир
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
00:16
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
Безумный мир
Дагестанцы устроили побоище из-за хамоватой девушки
01:02
Дагестанцы устроили побоище из-за хамоватой девушки
Люди Безумный мир
Самые милые детеныши животных
05:44
Самые милые детеныши животных
Истории
«Руки-базуки» были замечены снова
00:15
«Руки-базуки» были замечены снова
Люди
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
06:24
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение