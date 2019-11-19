«Каннские Львы» взорвали ноябрьские выходные

15 и 16 ноября 2019 года в Доме Кино состоялась мировая кинопремьера роликов-победителей фестиваля «Каннские Львы». В общей сложности за выходные мероприятие посетило более 2 000 человек.

Москвичи первыми увидели на большом экране лучший рекламный креатив этого года, отобранный международным жюри из тысяч заявленных работ и отмеченный наградами в категориях Film и Film Craft.

Ведущим церемонии открытия стал продюсер презентаций фестиваля «Каннские Львы» в России Даниил Костинский. На ней Андрей Малахов был награжден дипломом за остроумный и молниеносный видеоответ на выпад Ксении Собчак

По словам Малахова, ролик в течении суток был снят его водителем, смонтирован студенткой кинофакультета и выложен в сеть до того, как успела возразить жена Андрея, поучаствовавшая в съемке.

Пресс-служба

В современной медиаиндустрии скорость имеет значение, что подтвердил единогласный выбор звездного жюри конкурса российской рекламы «Каннский Львенок». Награду вместе с бриллиантом от Diamond Club.Moscow получил ролик «Zombie», снятый рекламным агентством TBCTVAD для финансовой компании Swiss Capital.

Торжественное открытие завершилось исполнением хитов группы Queen в авторской интерпретации музыканта Влада Скандалли и началась реклама, расширяющая представления о возможном.

Каждый ролик, получивший «Льва» — настоящее остросюжетное короткометражное кино. По словам Официального представителя фестиваля «Каннские Львы» в России Владимира Евстафьева победителями фестиваля все чаще становятся работы с неожиданным сюжетом, и с новым, вдохновляющим зрителя взглядом на мир.

Во время показа зал взрывался аплодисментами: зрители смеялись над яркой коммерческой рекламой и сопереживали трогательными социальными роликами.

После просмотра у знаменитостей и VIP-гостей была возможность обменяться впечатлениями от увиденного на уютном фуршете в Hookah Burger.

Московское представительство МФК «Каннские Львы» благодарит партнеров мероприятия за оказанное содействие:

— официальный аромат мероприятия Zielinski & Rozen;

— гастрономический партнёр «Русский икорный дом;

— ресторан партнер — Hookah Burger;

— бриллиантовый партнёр — Diamond Club Moscow;

— официальный партнёр — курорт Красная Поляна.