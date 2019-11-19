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«Каннские Львы» взорвали ноябрьские выходные 

Партнерский материал 1 час назад
«Каннские Львы» взорвали ноябрьские выходные
Фото: Пресс-служба
15 и 16 ноября 2019 года в Доме Кино состоялась мировая кинопремьера роликов-победителей фестиваля «Каннские Львы». В общей сложности за выходные мероприятие посетило более 2 000 человек.
Москвичи первыми увидели на большом экране лучший рекламный креатив этого года, отобранный международным жюри из тысяч заявленных работ и отмеченный наградами в категориях Film и Film Craft.
Столичная премьера началась с приветственных напитков и ярких сетов от диджей-проектов N-JOY и S-BROTHER-S. Пока две пары близнецов-музыкантов создавали оживленную праздничную атмосферу, по красной дорожке на мероприятие поднялись члены жюри конкурса российской рекламы «Каннский Львенок»: телеведущий Андрей Малахов, издатель Наталья Шкулёва, певица Юлия Волкова, режиссёр Андрей Житинкин, кинопродюсер Наталия Горина, художник Никас Сафронов, Президент Трансконтинентальной МедиаКомпании Александр Митрошенков и другие.
Ведущим церемонии открытия стал продюсер презентаций фестиваля «Каннские Львы» в России Даниил Костинский. На ней Андрей Малахов был награжден дипломом за остроумный и молниеносный видеоответ на выпад Ксении Собчак.
По словам Малахова, ролик в течении суток был снят его водителем, смонтирован студенткой кинофакультета и выложен в сеть до того, как успела возразить жена Андрея, поучаствовавшая в съемке.
Пресс-служба
В современной медиаиндустрии скорость имеет значение, что подтвердил единогласный выбор звездного жюри конкурса российской рекламы «Каннский Львенок». Награду вместе с бриллиантом от Diamond Club.Moscow получил ролик «Zombie», снятый рекламным агентством TBCTVAD для финансовой компании Swiss Capital.
Торжественное открытие завершилось исполнением хитов группы Queen в авторской интерпретации музыканта Влада Скандалли и началась реклама, расширяющая представления о возможном.
Каждый ролик, получивший «Льва» — настоящее остросюжетное короткометражное кино. По словам Официального представителя фестиваля «Каннские Львы» в России Владимира Евстафьева победителями фестиваля все чаще становятся работы с неожиданным сюжетом, и с новым, вдохновляющим зрителя взглядом на мир.
Во время показа зал взрывался аплодисментами: зрители смеялись над яркой коммерческой рекламой и сопереживали трогательными социальными роликами.
После просмотра у знаменитостей и VIP-гостей была возможность обменяться впечатлениями от увиденного на уютном фуршете в Hookah Burger.
Московское представительство МФК «Каннские Львы» благодарит партнеров мероприятия за оказанное содействие:
— официальный аромат мероприятия Zielinski & Rozen;
— гастрономический партнёр «Русский икорный дом;
— ресторан партнер — Hookah Burger;
— бриллиантовый партнёр — Diamond Club Moscow;
— официальный партнёр — курорт Красная Поляна.
Видео дня. Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
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Теги:
Места , Юлия Волкова , Наталья Шкулева , Никас Сафронов , Александр Митрошенков , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Андрей Житинкин
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