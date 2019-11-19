Призраки самого беспокойного дома Англии

Призраки Борли Ректори — самого беспокойного дома Англии

История об особняке, получившем репутацию самого населённого привидениями дома Англии.

В старинной английской деревне Борли в графстве Эссекс был расположен особняк Борли Ректори — дом приходского священника или «Дом священника из Борли». Ранее на его месте возвышался бенедиктинский монастырь, имевший дурную славу из-за обитавшего в нём призрака монахини. Сейчас ни монастыря, ни дома больше нет, но дух чёрной монахини видят в этом месте до сих пор.

Заживо замурованная

История привидения началась во второй половине XIV века после построения в Борли женского монастыря. Неподалёку располагался мужской скит, откуда молодые монахи бегали к соседкам в поисках запретных утех. Так произошло, что один священнослужитель страстно полюбил юную послушницу по имени Мария, и влюблённые решили сбежать из деревни.

Но их схватили и наказали: мужчину повесили во дворе церкви, чтобы другим было неповадно, а вот с девушкой обошлись гораздо жёстче.

Марию замуровали живьём в монастырской стене, и с того времени душа девушки не знает покоя.

Местные до сей поры встречают её силуэт в том самом парке, из которого несколько столетий назад влюблённая пара мечтала сбежать. В XVI веке монастырь был снесён, а на его месте построен помещичий дом. Триста лет спустя преподобный Генри Булл переделал его в обычное семейное поместье.

Повторное появление духа

С того времени снова стали происходить непонятные явления: сами по себе открывались двери, двигались предметы, периодически раздавался чей-то крик. А потом совершенно неожиданно хозяин дома Генри Булл скончался при непонятных обстоятельствах.

До этого семейство только смеялось над страхами местных жителей и над их суевериями, а сплетни про чёрную монахиню не воспринимало всерьёз.

Но в какой-то момент дочь священника Этель с сёстрами прогуливались в парке и около деревьев увидели силуэт женщины. Они окрикнули её, но на их зов она не откликнулась. Когда девушки приблизились, силуэт растворился в воздухе. С того времени дух монахини часто видели в окрестностях особняка, она прогуливалась по одному и тому же маршруту, который назвали «Аллеей монахини».

Общение с духом

С тех пор люди не единожды наблюдали появление призраков монахини и её возлюбленного. Также в особняк приезжал популярный на то время охотник за привидениями Гарри Прайс, который проводил спиритические сеансы.

По его заверениям, он лично пообщался с духом Марии, и она предупредила его, что конец близок, и скоро усадьба исчезнет в огне.

В 1930 году загадочный дом перешёл в наследство другому священнику Лайонелу Фойстеру — двоюродному брату Булла. Он и его жена Марианна переехали в особняк, но семейного счастья так и не обрели, потому что здесь продолжили происходить паранормальные явления. Пара терпела несколько лет, но затем продала дом одному капитану в отставке.

Закончилось всё тем, что в 1939 году загадочный особняк сгорел. Власти решили расчистить руины и возвести на этом месте муниципальные здания. С того времени прошло уже более 50 лет, но и сейчас люди периодически видят в окрестностях призрак несчастной женщины.