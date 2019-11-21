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Группа «Браво» даст большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге 

Партнерский материал 5 часов назад
Большие концерты легендарной группы «Браво»
Фото: Пресс-служба
22 ноября в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт», а 29 ноября в Москве, в клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, легендарная группа "Браво" сыграет большие концерты.
Группа «Браво» остается одним из самых живучих — и верных себе — грандов русского рока на протяжении вот уже трех с половиной десятилетий. За это время у ее микрофона побывали такие — ныне самостоятельные — звезды, как Жанна Агузарова и Валерий Сюткин, причем как минимум одним каноническим альбомом — будь то "Bravo", "Стиляги из Москвы" или "На перекрестках весны" — может похвастаться каждый из составов группы.
Напомнив о себе отчетной компиляцией "Бравоспектива" и первой авторизованной биографией, в прошлом году группа отметила 35-летие и выпустила 14-ю студийную пластинку "Unrealised" — козыряющий кавер-версиями песен Майка Науменко и "Машины времени" и, если верить бессменному рулевому "Браво" Евгению Хавтану, "самый концептуальный" из всех ее альбомов. На очереди — большой сольник в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
Подробности на сайте.
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