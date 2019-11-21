10 самых изолированных мест, где живут люди

В то время как многие стремятся перебраться поближе к крупным городам и современным мегаполисам, некоторые выбирают более уединенные места, вдали от шума, суеты и потоков машин. Обычно спасительным убежищем для них становится загородный дом с участком, расположенный где-нибудь в живописном месте. Но подобный переезд подходит не всем любителям чистого воздуха и единения с природой. Для некоторых выражение «расслабиться вдали от цивилизации» обретает самый что ни на есть буквальный смысл.

Тишину и уединение они находят в таких местах, которые считаются одними из самых удаленных и изолированных уголков на земле. Мы разыскали 10 мест, где, несмотря на суровые условия и удаленность от окружающего мира, постоянно проживают люди.

1. Мото, Тибет

С этим местом нет никакого транспортного сообщения, а если оно и появляется, то, как правило, ненадолго, и все заканчивается тем, что дорогу размывает селем или лавиной.

BigPikcha.ru

Его жителям приходится преодолевать почти 80 км горных участков, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Несмотря на подобную и