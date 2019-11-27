Где можно жить до 100 лет и оставаться здоровым

Где в мире можно жить до 100 лет и оставаться здоровым

В мире есть места, где население живет здоровее и дольше. Это так называемые Голубые зоны. В каждом из этих мест люди живут до 90, или даже 100 лет.

Но почему это так, и где находятся эти современные Шангри-Ла?

Сардиния, Италия

Сардиния, итальянский остров в Средиземном море, была впервые в мире идентифицирована как Голубая зона.

SM News

Провинция Ольястра является наименее населенной провинцией Италии. Но это теплое место долголетия, где значительная часть мужчин достигает возраста 100 лет.

Исторический центрально-восточный регион Барбаджиа ди Сеуло считается районом долгожителей.

Горная деревня Сеуло насчитывает 20 100-летних долгожителей в период с 1996 по 2016 год, и известна как «место, где люди живут дольше всех в мире».

Оллолай, в провинции Нуоро, был включен в Голубую зону, потому что население включает мужчин, достигших 100-летнего возраста.

Образ жизни подразумевает сохранение семейных ценностей, которые ставятся выше всех проблем, отсутствие вредных привычек и полу-вегетарианство.

Окинава, Япония

Многие долгожители в мире живут на японских островах Окинава в Тихом океане.

SM News

Исследования подтверждают, что жители этой Голубой зоны меньше болеют раком, заболеваниями сердца и не страдают слабоумием.

Ключ к долголетию на Окинаве — постоянная, умеренная физическая активность — неотъемлемую часть жизни, регулярная социальная активность и ограниченное потребление алкоголя или его отсутствие.

Женщины Окинавы живут дольше, чем где-либо еще на Земле. Они также социально и профессионально активны с раннего возраста.

Окинава, Япония — это не просто географические районы Голубых зон, где люди живут значительно дольше, но и регионы, где население в целом наслаждается более высоким качеством жизни. На Окинаве духовность и религия играет ключевую роль в повседневной жизни.

Здоровая японская диета — много свежей рыбы и морепродуктов, много овощей, небольшие порции риса и большое потребление сои — еще один фактор, объясняющий, почему жители Окинавы наслаждаются долголетием.

Полуостров Никойя, Коста-Рика

Изолированный полуостров Никойя на тихоокеанском побережье Коста-Рики — это еще один регион Голубой зоны, в котором наблюдается высокий процент долгожителей.

SM News

Жители здесь меньше страдают от болезней, которые обычно убивают людей в других частях развитого мира.

Жители полуострова Никойя имеют сходный образ жизни с другими жителями в других голубых зонах: умеренное потребление калорий, растительная диета и отсутствие алкоголя способствуют увеличению продолжительности жизни населения.

Умеренная регулярная физическая активность уменьшает стресс, который, как известно, оказывает вредное воздействие на организм.

Жители ведут простой образ жизни, основанный на семье, социальной активности и жизненных целях.

Долголетие среди жителей Никойи можно также объяснить тем фактом, что они живут в изолированной популяции со связанным генофондом.

Остров Икария, Греция

Греческий остров Икария в Эгейском море имеет самый высокий процент 90-летних жителей на планете.

SM News

Жители этой идиллической Голубой зоны имеют примерно на 20% более низкий уровень заболеваемости раком, на 50% более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и практически без деменции.

Это связано со средиземноморской диетой (много рыбы и бобовых), здоровым образом жизни и генетикой.

Многие пожилые жители Икарии живут без лекарств и инвалидности.

Приятный климат также играет свою роль. На самом деле, не случайно, что жители перечисленных здесь Голубых зон наслаждаются теплой солнечной погодой почти круглый год.

В Икарии существует традиция производства крепкого красного вина. Тем не менее, низкое потребление алкоголя, особенно вина, упоминается как еще один фактор, способствующий долголетию жителей острова.