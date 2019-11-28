В Армении нашли могилу древней амазонки

В высокогорном районе Армении обнаружили могилу женщины, скончавшейся в эпоху железного века — более 2600 лет назад. На ее скелете остались следы ран. Археологи пришли к выводу, что это была не простая поселянка, а воительница, сообщает International Journal of Osteoarchaeology.

В 9 — 6 веках до нашей эры на территории Армении располагалось царство Урарту. Оно имело тесные связи с крупнейшими империями, от Средиземноморья до Индии, развивали свою военную мощь и налаживали торговые маршруты.

Известно, что местным жителям периодически досаждали кочевники-скифы, которые стремились завоевать богатые земли. Им давали отпор специально подготовленные воины. Новая находка показывает, что среди них были как мужчины, так и женщины.

Необычное захоронение было найдено в некрополе Бовер I (Лорийская область). Тело лежало в изогнутой позе, в окружении керамических сосудов и украшений. Его датировали 8-6 веками до нашей эры.

Анализ останков показал, что они принадлежали молодой женщине в возрасте примерно 20 лет. Сразу стало понятно, что она обладала высоким статусом.

Дальнейшие исследования показали: мышцы в верхней части тела были сильными и натренированными. Грудные и дельтовидные мускулы часто использовались для сгибания и подведения руки к плечу — как это делают лучники.

Бедренные кости указали на хорошее развитие ягодичных мышц, что указало на частую езду верхом на лошади.

Гипотезу о воительнице-«амазонке» подкрепил железный наконечник стрелы в левом колене женщины. Ученые из Национальной Академии Наук Республики Армения, проводившие исследования, заключили, что рану нанесли из самодельного оружия, часто применяемого на войне или на охоте.

Три других повреждения скелета были нанесены незадолго до смерти и, вероятно, способствовали ей. На правом и левом бедрах остались следы от рубленых ран, а на левой голени — от колотой.

Большое количество повреждений указывает, что женщина часто сталкивалась с насилием.

Предсмертные травмы были нанесены разными видами оружия (предположительно, топором и мечом), то есть на нее напали сразу несколько человек. Можно предположить, что она погибла в бою.

Авторы исследования предположили, что такие воительницы и породили древнегреческие мифы об амазонках — свирепых женщинах, обитавших на востоке Малой Азии.

Ранее ученые провели ДНК-анализ останков воина-викинга, найденного в захоронении Х века. Оказалось, что это была женщина — эксперты обнаружили две Х-хромосомы.