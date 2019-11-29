Почему Венеции суждено уйти под воду

Венеции суждено уйти под воду. И на это есть ряд причин

Ученые Института морских наук Италии заявили, что Венеция тонет, но в этом виновато отнюдь не изменение климата. Il Sole 24 ORE рассказала, в чем на самом деле проблема.

Специалисты проанализировали график наблюдений за уровнем воды в Венеции и расположенном в другой части Адриатического моря городе Триесте. На его основе ученые сделали несколько выводов о ситуации. Первое, о чем можно сделать вывод, исходя из графика: уровень Адриатики постоянно повышается в течение последних 129 лет. Данное явление характерно как для Венеции, так и для Триеста. То есть говорить о наводнениях в Венеции из-за необратимых изменений климата не совсем верно, — отмечают ученые.

Интересно, что уровень моря в разные годы менялся как в большую, так и в меньшую сторону. Например, в 2010 году этот показатель превышал данные 1890 года на 40,1 см. Затем уровень упал на 10 см. Колебания продолжились и в последующие годы. Сейчас же море намного ниже, чем 9 лет назад.

Одна из главных причин того, что Венеция опускается под воду, кроется в грунте.

Дело в том, что город лежит на мягких и аллювиальных почвах, расположенных над илово-гравийными песками. Эти виды почв со временем уплотняются, что приводит к оседанию Венеции.

За последние 129 лет опускание грунта составило около 15 см. А вот соседний Триест расположен на твердом известняке. Поэтому его не ожидает перспектива ухода под воду. Специалисты также уверены, что к проседанию почвы привела добыча воды из водоносных поверхностных слоев, которая велась в середине прошлого столетия. После того, как эта вредоносная для города работа была прекращена в 1980-х годах, уровень почвы в Венеции вырос на 2 см.

В итоге ученые вынесли вердикт: Венеция тонет в результате двух контрастных явлений. К ним относятся опускание уровня земли и так называемый «евстатизм», то есть повышение среднего уровня моря. По оценке Института морских наук Италии, с 1890 года Венеция опустилась на 30 см. Однако, 9 лет назад город был затоплен гораздо больше.

Кроме того, ученые назвали причины, по которым в Венеции 12 ноября произошло сильнейшее за последние годы наводнение. По их словам, ноябрь является пиком паводка в регионе, и в эту дату он совпал с полнолунием, сильным спадом давления в Венеции и ростом давления в Адриатике, а также особенными ветровыми условиями, которые толкали воду по направлению к городу. Наводнение стало эффектом от сложения нескольких явлений, с учетом оседания грунта и повышения среднего уровня моря.