Сколько островов расположено в Москве

По мнению ряда москвоведов и исследователей Москва является архипелагом. Город расположен на множестве островов, обитаемых и необитаемых, большинство из которых рукотворные. Хотя даже те, кто проживает на этих островах, не всегда знают, что земля, где находится их дом, со всех сторон окружена водой.

Даже коренные москвичи чаще всего на вопрос: «Сколько в столице островов?» дают ответ — два. Самые известные — Балчуг или Кремлевский и вообще у этого острова не менее пяти официальных названий, и на Серебряно-Виноградском пруду. Эти острова — самые старые из рукотворных в столице. Как написал С. Романюк в своей книге «Остров в центре Москвы», последний образовался в XVII веке, как результат запруды речки Серебрянки и рытья судоходного канала, первый — в 18-м, при строительстве Водоотводного канала в 1783 году в старице реки Москвы.

Но это далеко не все столичные острова. Путеводители насчитывают порядка двух десятков обитаемых и необитаемых московских островов, а есть и такие, которые нанесены не на все карты и являются особо охраняемыми объектами повышенной секретности. Один из таких — это поселок Шлюзы, расположенный на трех московских островах, расположенных за высоким зеленым забором с надписью «Особо охраняемая территория», на который можно наткнуться, если идти вдоль одной из набережных Москвы.

Самый большой по площади остров находится сразу за шлюзом. Здесь и был построен поселок, микрорайон для обслуживающих шлюз сотрудников еще в середине 20 века. Сегодня там тоже живут с семьями инженеры, операторы, водолазы. На «большую землю» столицы они попадают по одному из двух мостов, которые не обозначены ни на одной публичной карте. Жительница микрорайона на островах, Кристина, в интервью корреспонденту на вопрос о закрытости территории сказала: «… Мы никогда не скрывали ни от кого, что живем в закрытом населенном пункте. Никто никаких документов о секретности не подписывал. Но в советские годы люди сами старались не болтать. Уровень сознательности был намного выше. Например, заметив незнакомца в поселке, об этом факте обязательно сообщали коменданту…»

И это далеко не единственный закрытый столичный поселок на островах… Среди островов, которые можно посетить, самыми интересными считаются:

— Тушинский, на нем расположена одноименная станция метрополитена и платформа рижского направления. Многие исследователи считают, что это два острова, разделенные водной полосой реки Химки. Также его ограничивают воды р. Москвы, канала им. Москвы, нижнее течение реки Сходни и деривационный Сходненский канал;

— Серебряноборский, образовавшийся при спрямлении фарватеров столичных рек на территории современного района Хорошево-Мневники, где Москва-река была особенно извилиста и неудобна для судоходства;

— Тереховский, за которым находится деревня Терехово, на территории того же района, что и предыдущий. Образован Карамышевским спрямлением (канал) и р. Москва;

— Бобровый, в Нагатинском затоне, один из самых молодых, образованных в 60-70 гг. 20 века при строительстве в пойме р. Москва одноименного столичного района. Попасть туда достаточно непросто, тем более, он расположен в одном из наиболее мистическом мест столицы — рядом с бывшими деревнями Коломенское и Дьяково, где историки зафиксировали первые поселения и городища, а специалисты по паранормальным явлениям — многочисленные случаи «временных провалов»;

— Измайловский, самый живописный, находится в Измайловском парке. По суше на него не добраться, нужно брать лодку; — Гребной — архипелаг малых островов рядом с дворцом спорта «Динамо», у м. Крылатское. Имеет четкую прямоугольную вытянутую форму и образован водами Гребного канала. Попасть на него можно по красному мостику;

— Трубецкой, в Хамовниках, на территории Парка Трубецких возле м. Фрунзенская. Оборудован как парк, с детской площадкой и прекрасно озелененный. Подходит для семейного отдыха; — Яузский, на который тоже практически нереально попасть. Он находится вблизи станции м. Чкаловская, образован водами р. Яуза. На его территории размещен Сыромятнический узел;

— Лефортовский и Голицынский острова тоже находятся в парках Лефортово и ЦПКи О соответственно. Добраться на них можно на лодках и катамаранах.