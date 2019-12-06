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Истории

На Чукотке произошло нашествие голодных медведей 

Lenta.ru + ещё 10 28 минут назад
Более 50 голодных белых медведей обосновались возле села Рыркайпий на Чукотке из-за нехватки еды и установившейся теплой погоды, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ро