Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Видео
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Ещё
«Жизнь будто остановилась»
Истории
Печальная история забытой сестры Моцарта
Люди
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Безумный мир
Какая детская забава спасла солдат в Первую мировую
Истории
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
На Чукотке произошло нашествие голодных медведей
Lenta.ru
+
ещё 10
28 минут назад
Комментарии
Более 50 голодных белых медведей обосновались возле села Рыркайпий на Чукотке из-за нехватки еды и установившейся теплой погоды, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ро