Почему Аляска никогда не принадлежала России

Почему Аляска на самом деле никогда не принадлежала России

Часть Америки, довольно значительная её часть, когда-то была Русской. Здесь строились города, храмы, шла торговля и промысел. Здесь было много золота. Но добывали его уже не русские.

Кстати

Несмотря на то, что продал Аляску Александр II, юридически Россия никогда не владела Аляской, она находилась в ведомстве Русско-Американской компании. Однако на «тайной обедне» у Александра II не было ни одного её представителя. Интересно ещё и то, что о продаже Аляски народу сообщили постфактум, через два месяца после сделки.

Дон в Америке

Русские поселенцы на Гавайях, несмотря на то, что их пребывание там не было долгим, успели внести серьезные коррективы в лексику местных индейцев. Реку Ханапепе они переименовали в Дон. Местные вожди получали русские фамилии, такие как Платов или Воронцов и очень этим гордились.

Косяки казаков

Живущие на Аляске эксимосы называли русских «косяками». Такую трансформацию претерпело слово «казаки».

Тишь да гладь

В то время, когда русские поселения были в Калифорнии, эти террритории практически не были колонизированы. Сан-Франциско, находившийся в 80 км южнее русской колонии, был всего лишь небольшой католической миссией.

Александр Баранов

Несмотря на то, что самые часто вспоминаемые имена, связанные с историей Русской Америки, это Шелихов и Резанов, они сделали для Русской Америки намного меньше, чем Александр Баранов. Он правил Русской Америкой целых 28 лет, основав её практически с нуля.

За нитки бус

Земли знаменитого Форта-Росса, самого южного русского поселения в Северной Америке были куплены у индейцев за три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько ниток бус. В окрестностях стали появляться русские названия: река Славянка (совр. Russian river), залив Румянцева (совр. залив Бодега). За всё время существования крепость ни разу не подверглась нападению.

Убыточный проект

Всё время своего существования колония в Калифонии была убыточной для Российско-Американской компании, и в 1841 году её продали гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру за 42 857 рублей. Которых, по одной из версий, русские так и не получили.

Большая политика

В потере «Русской Калифорнии» находят и политический мотив. Претендовавшая на эти земли Мексика согласилась на русские колонии в Калифорнии в обмен на признание от Петербурга ее независимости от Испании.

Золотая лихорадка

Через семь лет после покупки русских земель тот самый Саттер первым обнаружил недалеко от своего форта первое калифорнийское золото, и уже через полгода земли были переполнены золотоискателями. Началась «Золотая лихорадка».

Тишь да гладь 2

Во время существования Русской Америки эти земли только начинали осваиваться. Плотность общего населения (вместе с коренными народами) здесь не превышала 0,04 человека на квадратный километр. Число русских переселенцев здесь колебалось в районе 2,5 тысяч человек.

Продешевили

Аляска была продана за 7 200 000 долларов, но по сравнению с тем, сколько было на Аляске золота она кажется просто смехотворной. Более чем за век с момента находки золотой жилы в Аляске было добыто и вывезено оттуда около 12,5 миллионов унций (ок. 390 тонн) золота. Стоимость которого по курсу 2008 года 4,4 миллиарда долларов.

Первооткрыватели

Русские мореплаватели были первыми европейцами, ступившими на территорию Аляски. По разным версиям, первооткрывателями были либо члены экспедиции Семена Дежнева в 1648 году, либо Михаил Гвоздев на боте «Святой Гавриил» в 1732.

Картошку вернули

Именно русские переселенцы на Аляске вернули картофель в родную часть света. Во время колонизации члены экспедиций распространяли среди местного населения новые для последнего сельхозкультуры, в частности репу и картофель.

Предложение «хозяина Сибири»

Впервые о продаже Аляски заговорил губернатор Сибири Муравьев-Амурский. Он прислал Николаю I записку, в которой говорил о том, что продажа Аляски выгодна геополитически: улучшение отношений с США позволит дружить России против Англии, а также упрочится влияние России в восточной Азии.

Баранов-романтик

«Хозяин Русской Америки» Александр Баранов сам себя называл «Писарро российский», сравнивая с Франсиско Писарро , испанским конкистодором. За «реконкисту» Ситхи Александр Андреевич был награжден орденом Св. Анны второй степени.

Конфликты

Жизнь в Русской Америке не всегда была мирной. Самым воинственным племенем были индейцы тлинкиты. Однажды они уничтожили целое русское поселение. Александр Баранов отомстил им через два года, при помощи людей и огневых ресурсов Крузенштерна. На месте индейского поселения Баранов основал Новоархангельск. Через несколько лет тлинкиты, в знак примирения, принесли Баранову золотой шлем.

Париж Тихого океана

Новоархангельск, заложенный Александром Барановым, был городом европейского уровня. Здесь была больница, несколько школ, библиотека и даже театр. Здесь были приняты светские приемы. В 1830 году Новоархангельск называли Парижем Тихого океана.

Флаг Аляски

Флаг Аляски имеет отчасти русское происхождение. В 1927 году был проведён конкурс проектов флага Аляски, его победителем стал четырнадцатилетний Бенни Бенсон. Его отец был шведом, а мать наполовину русской, наполовину алеуткой. На флаге изображено созвездие Большой Медведицы.

Распил и дружба с американцами

Из-за нерадивости людей в Охотске русские поселения нередко получали вместо провизии ненужный хлам, поэтому вынуждены были покупать необходимое на американских кораблях. Один из американских капитанов, Джон Д’Вулф, писал о Баранове: «У него острый ум, непринужденные манеры и умение держать себя… Он пользуется величайшим уважением индейцев смотрящих на него со смешанным чувством любви и страха».

Крещение по умыслу

Миссионерскую деятельность в Русской Америке вели восемь монахов. В основном из Валаамского монастыря. Креститься индейцы стали охотно, отчасти из-за того, что единоверие отрицало всякую эксплуатацию.

Неизвестный русский язык

В аляскинском поселке Нинильчик сохранился уникальный диалект русского языка. Он развивался изолированно, а в XX веке избежал советского влияния. В нем сохранялось значение старых слов, рождались собственные формы, а также закреплялись новые слова — из местных языков и английского. Изменения коснулись фонетики и грамматических форм: так, из диалекта полностью исчез средний род и частично женский.

Не сдали в аренду и не продали

В тексте документа о передаче Аляски США нет слова sell. Есть глагол to sed, который переводится как «уступить», то есть российский император передавал США права физического пользования обговоренными территориями. Причем срок, на который территории передаются, в договоре не обговаривается.