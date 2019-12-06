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Как кормят в петербургских «Крестах» 

SM News 1 час назад
В легендарном следственном изоляторе, который недавно переехал из центра Петербурга в пригород, кормят почти как в санатории.
Обитатели СИЗО N1 УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области едят три раза в день.
Завтрак, а его в "Крестах" обычно подают в 6.30 утра, состоит из каши на молоке, овощного гарнира и чая. Отдельное меню — для тех обитателей изолятора, кто страдает болями в животе. Им кроме вышеперечисленного положены яйца, творог, курица или говядина.
Обед, он начинается в 13.00, включает в себя три блюда: суп, как правило, на мясном бульоне, картофель с котлетой или биточками и компот.
На ужин, который накрывают в 18.00, сидельцам достаётся рыба с картофельным пюре или макаронами. Что интересно, по правилам внутреннего распорядка СИЗО рыба в ежедневном рационе должна присутствовать обязательно. Ведь тем, кто находится под следствием, так необходимы легкоусвояемый белок, фосфор и йод.
Всего каждому обитателю "Крестов" в день положено 500 граммов хлеба, 250 граммов овощей и фруктов, 100 граммов мяса, 30 граммов рыбы, шесть чайных ложек сахара, грамм чая, а также томатная паста и горчица. Кроме того, в изоляторе бесплатно выдают зубную пасту, мыло, туалетную бумагу и постельное бельё.
Содержание одного постояльца СИЗО ежедневно обходится примерно в 165 рублей. В целом на петербургские "Кресты" государство в год тратит 500 млн рублей.
Добавим, что сейчас в "Крестах" ждут суда 2300 человек. Их охраняет и обслуживает почти 600 человек.
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Теги:
Места , Видео , ФСИН
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