2020 год станет самым жарким за последние 30 лет

Всем жителям России не привыкать к холодным зимам и тоскливым весенним вечерам, но год крысы уверенно внесет свои коррективы.

Зима

Зима в 2020 году выдастся очень приятная. Год свиньи, своим теплым декабрем передаст эстафетную палочку и январь продолжит эту положительную тенденцию. Но не смотря на все это, в феврале все равно придется достать дубленки и шарфы, этот месяц по-прежнему ударит недельными холодами. Так что будьте готовы!

Весна

С самого начала марта, столбик термометра будет радовать нас своими показателями, весна очень быстро начнет цвести и пахнуть. Негативная сторона это множественные осадки в марте и апреле, но это полностью будет компенсировано температурой и отличной влажностью.

Лето

Практически всех жителей нашей страны ожидает лето, которые мы заслужили. Температура в основном не будет падать ниже +25 градусов днем, в основном в большинстве регионов ожидается аномальная жара за +30 градусов, а самым главным сюрпризом будут теплые безветренные ночи, которые позволят всем разгуливать по улицам в чем хочешь. В июле ожидается периоды дождей, но в целом осадков будет не так много.

Осень

Единственное, где нас подкачает год крысы — это осень. Метеорологи утверждают, что очень рано начнет холодать, и уже в ноябре мы почувствуем настоящую зиму, но бояться не стоит, больше чем -5 C ожидать не стоит.