10 самых опасных рек и озер мира 

Взглянув на эту подборку, вам вряд ли захочется прямо сейчас отправиться на отдых к воде.

1. Озеро смерти, Италия

На острове Сицилия, получившем известность благодаря губительной силе вулкана Этна и не менее пугающей, хотя и не выставленной на показ власти мафиозных кланов, есть одна очень опасная достопримечательность.

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Воды Озера смерти, являющиеся по сути своей и не водами вовсе, а концентрированной серной кислотой, настолько губительны, что это место, согласно бытующим на Сицилии слухам, использовала Коза Ностра для сокрытия трупов своих неудачливых врагов. За считанные минуты смертоносный водоем, питаемый двумя подземными источниками с H2SO4, уничтожает любую органику, оставляя вокруг лишь безжизненное пространство.

2. Река Рио Тинто, Испания

Красные, будто кровь, воды реки Рио Тинто, берущей свое начало в испанской провинции Уэльва и протекающей по Андалусии, непривлекательны не только внешне.

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Из-за высокой концентрации металлов, поступающих из медных, серебряных и золотых шахт, этот водоем получил славу одного из самых кислотных мест на Земле. Вода, pH-фактор которой колеблется в рамках 1,7-2,5 и практически соответствует кислотности желудочного сока, опасна для любого живого существа. Единственными обитателями «марсианской реки» являются любимые учеными аэробные бактерии extremophile, питающиеся железом.

3. Озеро Черная дыра, Россия

Еще несколько лет назад, согласно указанию президента РФ, заболоченное озеро Черная дыра, расположенное между Нижним Новгородом и Дзержинском, следовало засыпать песком и сровнять с землей.

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Причина столь варварского отношения к водоему проста — этот объект социалистического наследия, насыщенный отходами завода «Оргстекло», признан одним из наиболее загрязненных в мире. Смрад, исходящий от Черной дыры, настолько силен, что перебивает даже гарь от пожаров, охватывающих Россию в жаркие летние дни, а жидкость, наполняющая озеро, и вовсе напоминает едкую черную смолу, засасывающую все живое.

4. Река Янцзы, Китай

Третья по протяженности река мира, уступающая лишь Амазонке и Нилу по длине, превосходит их в другом, совсем не позитивном качестве.

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Вследствие того, что 17 тысяч китайских поселений, расположенных по берегам Янцзы, не имеют очистительных систем, все отходы их жизнедеятельности сбрасываются в водоем без фильтрации. Не добавляют чистоты реке и многочисленные химзаводы, сталелитейные и нефтеперерабатывающие комплексы, а также регулярные перевозки опасных грузов. По самым скромным подсчетам, объем загрязненной воды в главной водной артерии Китая достигает 34 миллиардов тонн и продолжает расти.

5. Озеро Карачай, Россия

Еще недавно одного часа, проведенного на берегу озера Карачай на Урале, было достаточно для того, чтобы встретить мучительную смерть из-за облучения в 600 рентген.

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Всему виной взрыв, произошедший на хранилище расщепляющих материалов комбината «Маяк» в 1957 году и ставший причиной беспрецедентного загрязнения реки Течи и каскада ее прудов. Хотя каждый год предприятие получает по несколько миллионов рублей на ликвидацию последствий катастрофы, подземные воды продолжают распространять смертоносную радиацию. К счастью, согласно последним исследованиям, ситуация в районе озера Карачай постепенно улучшается.

6. Река Амазонка, Южная Америка

Опасность самой полноводной реки мира, считающейся одним из семи природных чудес света, заключается не только в ее мощи.

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Артерия, каждую секунду вливающая в Атлантический океан около 220 тысяч кубометров воды и удостоенная звания «Речного моря», кишит кровожадными монстрами. Тут обитают ненасытные пираньи, безжалостные черные кайманы, огромные анаконды, гигантские хищные аркаимы и маленькие, но не менее страшные паразиты кандиру, проникающие в мочевыделительную систему. Бассейн Амазонки полон непроходимых болот и смертоносных трясин, а ее разливы, образующие высокие приливные волны, губительны для полей и деревень.

7. Кипящее озеро, Доминиканская республика

Об озере, расположенном недалеко от долины Отчаяния в доминиканском национальном парке Морн-Труа-Питон, ходит дурная слава.

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Если ненароком окунуться сюда в засушливый сезон, можно с легкостью свариться заживо, повторив путь настырного царя из «Конька-Горбунка». Температура воды в центре Кипящего озера, окутанного густым белым паром, достигает 92 °С и подходит разве что для приготовления чая. Этот водоем стал причиной стольких несчастных случаев, что даже в дождливый период, когда озеро становится относительно прохладным, купаться здесь категорически запрещено.

8. Река Ганг, Индия

Индийский эпос «Рамаяна» рассказывает, что воды священной реки Ганг наделены силой возвращать к жизни мертвых и избавлять от хворей.

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К сожалению, реальность далека от мифов: главная река Индии входит в список самых засоренных водоемов мира. Сюда стекаются отходы многочисленных производств и фекалии, поступающие из перенаселенных городов. Даже купание в Ганге, количество энтеробактерий в котором в 120 раз превышает норму, приводит к инфекционным заболеваниям и ежегодно становится причиной смерти тысяч человек. К проблемам, мешающим очистке священного водоема, добавляется и ритуальное погребение тел в Варанаси.

9. Озеро Онондага, США

В XIX веке озеро Онондага, расположенное недалеко от американских Сиракуз, было популярным местом для отдыха. Век спустя водоем, попавший под влияние технического «прогресса», оказался на грани экологической катастрофы.

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В 1901 году воду Онондаги, насыщенную вследствие сброса промышленных отходов нитратами, фосфатами, ртутью и болезнетворными бактериями, запретили использовать в пищевой промышленности. В 1940 году было наложено вето на купание, а в 1970 году — и на рыбалку. После запрета на выбросы отходов, установки очистительных сооружений и принятия закона о чистой воде ситуация с озером постепенно налаживается, но очищаться водоему еще очень долго.

10. Река Цитарум, Индонезия

С появлением прогрессивных технологий вдоль берегов некогда живописной, а ныне одной из самых зашлакованных в природе рек, расположенной на острове Ява, выросло более полутысячи заводов.

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Водоем, прежде служивший источником дохода для многочисленных рыболовов, стал домом для других охотников — ловцов мусора. Грязная вода, кишащая бактериями и невидимая под толстым слоем бытовых и промышленных отходов, до сих пор используется для питья и орошения полей. Ученые прогнозируют: в ближайшие годы загрязненность Цитарума достигнет критической отметки и может привести к остановке крупнейшей на Яве ГЭС.