В честь 75-летнего Юбилея Великой Победы Фонд «Открытое Море» представляет международный Проект «Музыка Мира», который проходит в формате видео-концерта.

Фонд «Открытое море»

108 выдающихся музыкантов международного оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран объединились в виртуальный оркестр под управлением всемирно известного эстонского дирижера Кристиана Ярви и исполнили легендарную «Ленинградку», написанную великим русским композитором международного оркестраиз 15 стран объединились в виртуальный оркестр под управлениеми исполнили легендарную «Ленинградку», написанную великим русским композитором Дмитрием Шостаковичем

Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60 — симфония в 4 частях, одно из важнейших произведений XX века, созданное композитором в 1941 году в блокадном Ленинграде (три части) и в Куйбышеве (финальная, четвертая часть). Ленинградская премьера Симфонии прошла 9 августа 1942 года в исполнении Большого Симфонического Оркестра Ленинградского радиокомитета (дирижер Карл Элиасберг). В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре 1941 года. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей Ленинградского фронта.

Фонд «Открытое море»

Изначально проект задумывался, как 5 синхронных живых симфонических концертов в Европе и России, но в связи с пандемией коронавируса, организаторам пришлось трансформировать его в digital-формат.

В первой части мероприятия все партии партитуры Симфонии № 7 до мажор (соч. 60) исполняются знаменитыми академическими музыкантами прямо в своих квартирах и сведены дирижером Кристианом Ярви в уникальный симфонический микс онлайн.

Во второй части ведущий, находящийся в Зале Славы Музея Победы на Поклонной Горе в Москве, свяжется по видеосвязи с гостями проекта (культурными и общественными деятелями со всего мира) и обсудит вопросы, так волнующие каждого из нас: война и победа, счастье и радость, изоляция и сплочение.

Смотрите прямую трансляцию уникального концерта на главной странице Рамблера прямо сейчас.

Организатор и автор Проекта «Музыка Мира» — Фонд «Открытое море»

Участники Проекта «Музыка Мира»:

Оркестр Baltic Sea Philharmonic — www.baltic-sea-philharmonic.eu

Режиссёр Проекта

Саундпродюсер проекта

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов.