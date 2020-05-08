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Ленинградская «Симфония № 7» Шостаковича в живом исполнении симфонического оркестра на Рамблере 

Партнерский материал 3 часа назад
В честь 75-летнего Юбилея Великой Победы Фонд «Открытое Море» представляет международный Проект «Музыка Мира», который проходит в формате видео-концерта.
Фонд «Открытое море»
108 выдающихся музыкантов международного оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран объединились в виртуальный оркестр под управлением всемирно известного эстонского дирижера Кристиана Ярви и исполнили легендарную «Ленинградку», написанную великим русским композитором Дмитрием Шостаковичем.
Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60 — симфония в 4 частях, одно из важнейших произведений XX века, созданное композитором в 1941 году в блокадном Ленинграде (три части) и в Куйбышеве (финальная, четвертая часть). Ленинградская премьера Симфонии прошла 9 августа 1942 года в исполнении Большого Симфонического Оркестра Ленинградского радиокомитета (дирижер Карл Элиасберг). В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре 1941 года. Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей Ленинградского фронта.
Фонд «Открытое море»
Изначально проект задумывался, как 5 синхронных живых симфонических концертов в Европе и России, но в связи с пандемией коронавируса, организаторам пришлось трансформировать его в digital-формат.
В первой части мероприятия все партии партитуры Симфонии № 7 до мажор (соч. 60) исполняются знаменитыми академическими музыкантами прямо в своих квартирах и сведены дирижером Кристианом Ярви в уникальный симфонический микс онлайн.
Во второй части ведущий, находящийся в Зале Славы Музея Победы на Поклонной Горе в Москве, свяжется по видеосвязи с гостями проекта (культурными и общественными деятелями со всего мира) и обсудит вопросы, так волнующие каждого из нас: война и победа, счастье и радость, изоляция и сплочение.
Смотрите прямую трансляцию уникального концерта на главной странице Рамблера прямо сейчас.
Организатор и автор Проекта «Музыка Мира» — Фонд «Открытое море»
Участники Проекта «Музыка Мира»:
Кристьян Ярви — www.kristjanjarvi.com
Оркестр Baltic Sea Philharmonic — www.baltic-sea-philharmonic.eu
Sunbeam Productions — www.sunbeamprods.com
Режиссёр Проекта
Ирина Миронова — www.project374662.tilda.ws
Саундпродюсер проекта
Тимур Ведерников — www.timurvedernikov.com 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов.
Комментарии 27
Места , Видео , Кристиан Ярви , Дмитрий Шостакович , Ирина Миронова , Тимур Ведерников
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