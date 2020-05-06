Вместе дома с «Дорожным радио» 

«Дорожное радио» на время майских праздников обновит слоган «Вместе в пути!» на более актуальный — «Вместе дома!». Станция представит свежие рубрики, проведёт серию онлайн-концертов, а также поменяет оформление эфира и сайта.
С 28 апреля в рамках акции «Вместе дома! И не болеем!» слушатели могут узнать, как с пользой для здоровья провести время в самоизоляции. Вопросы можно задать на сайте станции.
Ответы экспертов «Дорожного радио» на самые интересные из них прозвучат в эфире и будут опубликованы в социальных сетях.
«Для тех, кто дома» ежедневно звучат специальные подборки самых душевных хитов от Ларисы Долиной, Игоря Корнелюка, Владимира Преснякова, Зары, Жасмин и других популярных отечественных артистов.
«Посиделки» со звёздами «Дорожного радио» продолжаются!
Ведущий Никита Леонов устраивает Instagram-интервью со знаменитостями, а на странице станции в «Одноклассниках» можно посмотреть домашние выступления всенародно любимых исполнителей, среди которых: Олег Газманов, Елена Ваенга, Денис Майданов, Алёна Свиридова, Леонид Агутин, Валерия, Сосо Павлиашвили, Анита Цой, Денис Клявер, Анна Семенович, Дмитрий Колдун и многие другие. Следить за акциями и новостями станции можно на dorognoe.ru, в мобильном приложении и на страницах «Дорожного радио» в социальных сетях.