Вместе дома с «Дорожным радио» 

«Дорожное радио» на время майских праздников обновит слоган «Вместе в пути!» на более актуальный — «Вместе дома!». Станция представит свежие рубрики, проведёт серию онлайн-концертов, а также поменяет оформление эфира и сайта.

С 28 апреля в рамках акции «Вместе дома! И не болеем!» слушатели могут узнать, как с пользой для здоровья провести время в самоизоляции. Вопросы можно задать на сайте станции

Ответы экспертов «Дорожного радио» на самые интересные из них прозвучат в эфире и будут опубликованы в социальных сетях.

«Для тех, кто дома» ежедневно звучат специальные подборки самых душевных хитов от Ларисы Долиной, Игоря Корнелюка Владимира Преснякова , Зары, Жасмин и других популярных отечественных артистов.

«Посиделки» со звёздами «Дорожного радио» продолжаются!