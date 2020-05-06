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Наргиз даст сольный концерт для поклонников со всего мира 

Партнерский материал 6 мая 2020
Наргиз даст концерт для поклонников со всего мира
Фото: Пресс-служба
10 мая в 19.00 на сцене «Известий Hall» состоится первый иммерсивный рок-концерт певицы Наргиз, финалистки шоу «Голос», обладательницы редкого диапазона в 5 октав и мощнейшей энергетики. Необычным в этом концерте будет не только сама исполнительница — трансляция сольного выступления Наргиз планируется в VR-формате с эффектом реального присутствия. А многочисленная аудитория зрителей предстоящего концерта получит уникальную возможность оказаться в буквальном смысле на одной сцене с артисткой, при этом не нарушая правил самоизоляции и оставаясь дома у экранов своих мобильных устройств.
По словам организаторов, line up концерта не разочарует даже самую взыскательную публику. Зрителям обещают полтора часа качественной «живой» музыки. Наргиз исполнит много новых песен, а также золотые хиты, в том числе авторскую cover-версию на песню группы Scorpions «Still Loving You», принесшую ей небывалый успех на проекте «Голос», и новинку «Через огонь», которая тоже уже успела полюбиться поклонниками певицы.
«Каждый свой концерт я проживаю как новую жизнь. Это мой путь! Только мои зрители и их энергия помогают мне открывать новые грани себя», — поделилась эмоциями певица накануне выступления.
Поклонники артистки знают, что Наргиз способна покорить своим голосом и харизмой самую широкую аудиторию с первых нот. Концерт, организованный медиагруппой «Красный квадрат», позволит убедиться в этом гораздо большему числу людей, чем вместила бы любая концертная площадка. Ведь новейшие технологии, помимо всего прочего, не знают географических границ.
Другие неоспоримые преимущества нового формата — возможность общение с подписчиками социальных сетей непосредственно во время концерта. Прямо в перерывах между исполнением песен Наргиз ответит на вопросы своих поклонников из Instagram и разыграет ценные подарки.
Наиболее актуальный в сегодняшних реалиях формат посещения концертного зала доступен после скачивания приложения. Зритель оказывается прямо на концертной площадке, где установлены камеры сверхточного изображения для сферической объемной съемки, и сам выбирает угол обзора, вращая головой, как в зрительном зале, или пальцем по экрану смартфона. Технология оснащена функциями «картинка в картинке» и элементами дополненной реальности, позволяющими видеть крупный план артиста даже более детально, чем вживую.
Уникальное иммерсивное музыкальное шоу Наргиз в реальном времени смогут посмотреть зрители самых отдаленных регионов России и поклонники певицы со всего мира, купив на него билеты по символической цене в 120 рублей на сайте.
Там же есть и подробная инструкция по использованию формата.
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