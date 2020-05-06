9 вещей, которые отличают другие страны от России

Культура страны проявляется в повседневных мелочах — именно они в сумме дают отличие и создают тот самый флер, который присущ только конкретному месту. Именно поэтому в путешествии нужно всегда быть очень внимательным — то, что кажется совершенно нормальным для нас, может оказаться смешным или даже запрещенным у других людей. Рассказываем о самых любопытных отличиях.

1. Скандинавия: табу на шторы

В некоторых странах Центральной Европы и в Скандинавии никому в голову не придет занавешивать окно. Если шторы и есть, то они несут исключительно эстетическую функцию, но их никогда не задвигают. Дело не в желании жить напоказ, а в тактичности жителей: заглядывать в окно считается неприличным.

2. Япония: горячая ванна для всей семьи

Ванна офуро изготавливается из дерева, хотя современные мастера делают их и из пластика, и из нержавейки. Принимать такую ванну — целая церемония. Человек отправляется в душ, где тщательно моется с мылом, потом садится в горячую ванну по плечи и накрывается сверху деревянной крышкой, чтобы дольше сохранить тепло. Для следующего члена семьи вода не меняется, ее просто дольют кипятком, если она начала остывать.

3. Турция: сладкий десерт из курицы

Турецкое популярное блюдо тавук-гексу готовится из молотого куриного филе, риса, молока, пряностей и сахара. Многие туристы знать не знают, что в составе лакомства есть мясо, а когда им сообщают об этом, искренне удивляются. Но отказаться от блюда уже не могут — уж очень вкусно.

4. Бразилия: обесцвечивание волос на теле вместо удаления

Бразильянки считают пушок на теле очень привлекательным — поэтому они не сбривают волоски, как многие женщины остального мира, а обесцвечивают их: они становятся тоньше и создают этакое золотистое свечение вокруг тела в солнечных лучах. Даже странно, что этот гуманный и бюджетный способ сохранения красоты не прижился в других странах.

5. Куба: в окнах нет стекол

Тому есть несколько причин: теплый климат, в котором нет нужды защищать квартиру от сквозняка, низкий уровень преступности и крайняя бедность многих жителей. В сумме эти факторы позволяют обходиться простыми сетками от насекомых или жалюзи от палящих лучей солнца вместо привычных нам стекол.

6. Колумбия: соленый сыр в горячем шоколаде

Никто не знает, почему, но в этой стране шоколад пьют только с соленым и острым сыром — кусочки среднего размера просто добавляют в готовый обжигающий напиток. Туристы, которым удается попробовать такой интересный шоколад, оказываются в полном восторге.

7. Япония: улицы обозначаются цифрами, а не названиями

Довольно удобно, между прочим: принцип нумерации подчиняется строгой логике, поэтому отыскать нужную улицу на карте проще простого. Те, кто понимают этот простой и эффективный способ обозначать дома, кварталы и улицы, потом недоумевает: зачем выдумывать какие-то названия, которые только всех путают?

8. Южная Корея: красные чернила под запретом

Все очень просто: красным цветом принято писать имена тех, кого уже нет в живых. Поэтому для любых других нужд — написания письма, подписания поздравительной открытки или подписи документов — нужно брать ручку с чернилами любого другого цвета.

9. Сингапур: сушка белья на бамбуковых тростях

Сейчас для этих целей все чаще используют легкие и гибкие пластиковые палки, но изначально это были бамбуковые трости. Сперва подобный способ сушки белья кажется довольно странным, но очень быстро становится понятно, что он очень удобен: трости не гнутся и не провисают, их можно выдвигать на какую угодно длину из окна или с балкона, чего никак не сделать с веревкой.

Какая из этих традиций кажется вам самой интересной?