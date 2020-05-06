Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ набирает обороты, и поэтому власти вынуждены принимать новые меры.

Так, одним из радикальных способов сдержать распространение вируса стало введение обязательного "масочного режима". Как выяснил "Рамблер", подобное решение на днях было принято губернатором московской области Андреем Воробьевым

"Маска пришла раз и навсегда в нашу жизнь. Не будет больше такого, что в семье не будет масок. Это как градусник. Вряд ли у кого-то в семье нет градусника", — отметил губернатор Подмосковья.

Так, уже начиная с 12 мая жители области будут обязаны надевать медицинские маски во всех общественных местах. За нахождение на улице без маски может быть выписан штраф размером до четырех тысяч рублей.

"Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования — в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте", — объяснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В целом "масочный режим" начали вводить в субъектах уже с середины апреля, а к началу мая он был введен уже в 48 регионах страны. Кроме Подмосковья маски станут обязательным атрибутом в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Свердловской, Челябинской, Ивановской, Калужской и Самарской областях.