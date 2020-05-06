Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Маска пришла навсегда»: где в России «масочный режим» станет обязательным 

Диана Товсепова 6 мая 2020
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ набирает обороты, и поэтому власти вынуждены принимать новые меры.
Так, одним из радикальных способов сдержать распространение вируса стало введение обязательного "масочного режима". Как выяснил "Рамблер", подобное решение на днях было принято губернатором московской области Андреем Воробьевым.
"Маска пришла раз и навсегда в нашу жизнь. Не будет больше такого, что в семье не будет масок. Это как градусник. Вряд ли у кого-то в семье нет градусника", — отметил губернатор Подмосковья.
Так, уже начиная с 12 мая жители области будут обязаны надевать медицинские маски во всех общественных местах. За нахождение на улице без маски может быть выписан штраф размером до четырех тысяч рублей.
"Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования — в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте", — объяснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
В целом "масочный режим" начали вводить в субъектах уже с середины апреля, а к началу мая он был введен уже в 48 регионах страны. Кроме Подмосковья маски станут обязательным атрибутом в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Свердловской, Челябинской, Ивановской, Калужской и Самарской областях.
Комментарии 7
Места , Видео , Андрей Воробьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
Как зажечь лампочку с помощью ковра и носков
Как зажечь лампочку с помощью ковра и носков
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попал примат, взломавший банкомат
02:39
На видео попал примат, взломавший банкомат
Безумный мир
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
00:22
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Люди
Какие профессии вымрут после пандемии
04:40
Какие профессии вымрут после пандемии
Люди
В квартиру москвичей тайком заползла змея
00:28
В квартиру москвичей тайком заползла змея
Безумный мир
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
14:02
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
Безумный мир
Свирепая черепаха набросилась на девушку
01:37
Свирепая черепаха набросилась на девушку
Безумный мир
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
00:14
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение