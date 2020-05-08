Как живут на единственном материке без COVID-19

О жизни на единственном континенте, который не затронула пандемия коронавирусной инфекции в интервью CNN рассказали административный координатор Кери Нельсон с американской станции Палмер и полевой гид Роберт Тейлор с британской базы Ротера в Антарктиде.

По словам координатора, в настоящее время на материке каждый человек счастлив оказаться в месте, которое не подверглось опасности ввиду эпидемии, охватившей весь мир.

«Мы по-прежнему можем общаться по желанию, без страха, давать пять и обниматься, когда нам заблагорассудится, сидеть близко друг к другу. Нам не нужно со страхом реагировать на то, как кто-то кашляет» — поясняет женщина.

Притом Нельсон испытывает вину за то, что она не может находиться рядом с близкими людьми в момент нависшей угрозы. Координатор вместе с коллегами следит на происходящем в мире.

В то же время Роберт Тейлор делится с агентством своими мыслями о том, что сначала он не думал об обстановке серьезно, однако теперь понимает, как изменился весь мир из-за пандемии.

Сейчас, по оценке полевого гида, у него больше свободы, чем было бы дома. Британец подчеркивает, что ему и его коллегам повезло оказаться в Антарктиде, где они могут спокойно продолжать работать.