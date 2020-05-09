Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины 

Lenta.ru и ещё 38 9 часов назад
Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины
Фото: Lenta.ru
Аппарат российского производства впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ) передает РИА Новости.
«Восьмого мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины», — рассказали в ФПИ. Датчики подводной установки зафиксировали глубину 10028 метров.
Известно, что нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.
В декабре 2019 года Россию заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США. Согласно информации ТАСС, Минобороны России запланировали строительство батискафа для погружения на ее дно. Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения.
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину почти 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. За всю историю на дно впадины опускались всего четыре человека.
Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии
Последние новости
Путин третий раз за день обратился к россиянам Путин третий раз за день обратился к россиянам Умер «отец рока» Литл Ричард Умер «отец рока» Литл Ричард В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии 5
Места , Другое , Константин Сивков , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , Академия геополитических проблем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как по фамилии узнать, кем были предки
Как по фамилии узнать, кем были предки
Мало кто видел эти редкие фотографии
Мало кто видел эти редкие фотографии
Сколько казаков сбежало из СССР после Гражданской
Сколько казаков сбежало из СССР после Гражданской
Престарелые супруги вместе вылечились от COVID-19
Престарелые супруги вместе вылечились от COVID-19
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
02:05
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Безумный мир
Находки археологов, переворачивающие историю
13:07
Находки археологов, переворачивающие историю
Истории
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
10:02
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
Люди
На видео попал кот, воспаривший над преградой
00:26
На видео попал кот, воспаривший над преградой
Безумный мир
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
00:32
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
Безумный мир
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
00:33
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Безумный мир
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
00:46
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение