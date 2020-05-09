Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины 

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Аппарат российского производства впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ) передает РИА Новости.

«Восьмого мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины», — рассказали в ФПИ . Датчики подводной установки зафиксировали глубину 10028 метров.

Известно, что нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.

В декабре 2019 года Россию заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США. Согласно информации ТАСС, Минобороны России запланировали строительство батискафа для погружения на ее дно. Президент Академии геополитических проблем , доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения.

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину почти 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. За всю историю на дно впадины опускались всего четыре человека.