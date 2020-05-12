Mastercard и Novikov School запускают «Кухни мира»

Mastercard и Novikov School запускают серию мастер-классов и лекций «Кухни мира» и приглашают всех желающих в путешествия онлайн. Вместе с известными шеф-поварами участники мастер-классов смогут приготовить у себя дома кулинарные шедевры национальных кухонь, а рассказы российских гастрономических визионеров перенесут слушателей в виртуальные туры по разным странам, а также — позволят заглянуть в будущее гастрономии и виноделия. Кроме того, во время проекта «Кухни мира» Mastercard и Novikov School приготовят 5000 обедов для врачей московских больниц, доставить их поможет проект Яндекса «Помощь рядом».

«Вместе с Novikov School мы переосмыслили в новых условиях формат одного из наших общих проектов и создали «Кухни мира» онлайн. Как и прежде, мы открываем новые возможности всем, кому интересно делать и узнавать что-то новое, кто испытывает страсть к путешествиям и любит интересную информацию, рассказанную мастерами своего дела, — сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. — И мы очень благодарны нашим партнерам за то, что в этом проекте вместе решили поддержать тех, кто сейчас делает свою важную и непростую работу».

«Пока реальные путешествия нам временно не доступны, мы можем заменить их путешествиями гастрономическими. Уверена, они подарят вам не меньше ярких впечатлений и положительных эмоций, так необходимых в это непростое время. Мы искренне благодарны Mastercard и Яндекс за то, что кроме развлекательной, проект «Кухни мира» несёт ещё и важную социальную миссию: ведь поддержать врачей, которые работают не покладая рук и заботятся о нас сейчас — это меньшее, что мы можем сделать».

Серия онлайн-встреч «Кухни мира » — новый шаг в развитии партнерства Mastercard и Novikov School и совместной программы «Кухни народов мира». Пять авторских лекций и пять мастер-классов будут проводиться с сегодняшнего дня, 8 мая, до 9 июня 2020 г. Всего за месяц любители гастрономии посетят в онлайн-турне вместе с шеф-поварами популярные туристические направления, среди которых Испания, Мексика, Франция, Япония и Скандинавия. Дополнят этот маршрут лекции гастроинфлюэнсеров и экспертов Москвы и Петербурга, так что сочетание теории и практики, а также широкая география стран и тем, позволят каждому выбрать то, что ему интересно. Первая лекция и первый мастер-класс доступны бесплатно всем желающим. Стоимость последующих мероприятий для держателей карт Mastercard составит всего один рубль, для остальных гостей сохраняются стандартные тарифы Novikov School*.

«Как будет выглядеть послекризисный fine-dining» — первая лекция проекта «Кухни мира» от известного ресторанного обозревателя и путешественника Геннадия Йозефавичуса состоится сегодня, 8 мая, в 18:00, и будет посвящена тому, какой станет высокая кухня после кризиса. А первый кулинарный мастер-класс проведет Илья Бурнасов, концепт-шеф петербургских ресторанов Pio Nero, он пройдет 12 мая, в 18:00, и будет посвящен яркой испанской кухне.

В качестве спикеров онлайн-лектория — Mastercard Novikov School также выступят винный эксперт Влада Лесниченко и лучший ресторанный обозреватель России по версии GQ Иван Глушков . Еще две авторские лекции проведет Геннадий Йозефавичус. На мастер-классах своими знаниями поделятся Павел Дзюбло, шеф-повар кулинарной школы Novikov School, Мирко Дзаго, шеф-повар ресторанов «Аист», Bro&N, La Fabbrica, Officina и известный широкой публике как судья шоу «МастерШеф», Ольга Суздалкина из White Rabbit Family, Роман Палкин, шеф-повар питерского ресторана Art-Caviar.

Как попасть на лекции и мастер-классы «Бесценной кухни»:

Подробное расписание всех мастер-классов и лекций, а также условия участия, представлены на сайте Mastercard и на сайте Novikov School . Продолжительность составляет от одного до полутора часов — для лекций и полтора-два часа — для мастер-классов. Начало всех лекций и мастер-классов — в 18:00 по московскому времени.

Чтобы принять участие в мастер-классе или лекции, необходимо оформить билеты на сайте Novikov School минимум за 1 час до начала. После этого участнику по электронной почте будет направлено приглашение для входа на платформу Zoom, где будут происходить все мероприятия. На мастер-классе или лекции могут присутствовать до 500 человек. Регистрация автоматически завершается по достижении этого значения.

Список ингредиентов будет доступен участникам мастер-классов не позднее, чем за три дня до начала трансляции. Также будет возможность заказать продукты для мастер-классов с доставкой по Москве.

Novikov School , предварительная регистрация не требуется. Первая лекция и первый мастер-класс будут транслироваться в инстаграм-каналах Mastercard предварительная регистрация не требуется.

Расписание и запись на мероприятия:

Мастер-классы:

Лекции:

* Присоединиться к проекту по специальной цене могут все российские держатели карт Mastercard. С полными условиями участия в лекциях и семинарах можно ознакомиться на сайте www.novikovschool.com.